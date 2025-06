Tempestes intenses i augment de les temperatures a la comarca de la Marina Alta

Este dimarts arriba marcat per una situació meteorològica canviant i certa inestabilitat. El cel es mantindrà amb intervals de núvols i clars, però el protagonisme el tindran les alertes emeses per l’Agència Estatal de Meteorologia.

Està activada l’alerta taronja per fortes tempestes, que podran arribar amb gran intensitat en diferents moments del dia. A més, es manté l’alerta groga per pluges intenses, per la qual cosa es recomana extremar la precaució, especialment en zones amb risc d’acumulació d’aigua o descàrregues elèctriques.

Les temperatures també seran notícia: les mínimes no baixaran dels 23 ºC i les màximes poden arribar fins als 29 ºC. Este lleuger ascens tèrmic serà només l’inici d’una pujada progressiva que s’anirà notant al llarg dels pròxims dies.

Les autoritats aconsellen seguir l’evolució del temps a través de canals oficials i evitar exposar-se a l’aire lliure durant les hores amb més risc de tempestes. Encara que la calor serà present, les precipitacions podrien sorprendre en qualsevol moment.