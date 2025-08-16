Sigue en directo el Milagro de la Niebla de los Moros y Cristianos de Dénia

Hoy, Dénia vivirá uno de los momentos más emblemáticos y cargados de tradición de sus Fiestas de Moros y Cristianos: el Milagro de la Niebla. Este acto, lleno de simbolismo y emoción, tendrá lugar a las 19:00 horas y promete envolver a todos los presentes en una atmósfera única.

Para quienes no puedan asistir, sigue aquí en directo la retransmisión.

Un acto cargado de historia y simbolismo

El Milagro de la Niebla es una tradición que rememora un suceso histórico relacionado con la defensa y la protección de la ciudad durante las guerras entre moros y cristianos. Según cuenta la leyenda, una densa niebla ayudó a ocultar a los festeros cristianos, protegiéndolos de un ataque inminente y asegurando su victoria.

En el acto, la aparición simbólica de la niebla envuelve el escenario, creando un efecto visual y sonoro que transporta a todos a esa época y refuerza el valor de la unión y la fe de la comunidad dianense.

Este momento, lleno de respeto y solemnidad, es uno de los hitos más esperados por vecinos y visitantes, y representa la esencia misma de las Fiestas de Moros y Cristianos en Dénia.