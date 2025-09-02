COPE
Rescatada en Benissa una mujer de 90 años desaparecida con posible demencia

La clave para la localización de la mujer fue el testimonio de una vecina de la zona

Una mujer de 90 años fue localizada y rescatada este lunes en la Partida Benimallunt, en el término municipal de Benissa, tras haber desaparecido de su domicilio. La mujer, que padece una posible demencia, había salido de su casa sin regresar, lo que llevó a su familia a alertar a los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 17:19 horas, momento en que se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron vecinos de la zona, Policía Local, Guardia Civil y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. La intervención concluyó a las 17:53 horas.

La clave para la localización de la mujer fue el testimonio de una vecina de la zona, que facilitó su ubicación. Una vez encontrada, los bomberos procedieron a evacuarla y trasladarla a una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), ya que presentaba una contusión en una pierna sufrida durante el tiempo que estuvo desaparecida.

Para la intervención se movilizó una unidad BRP (Bomba Rural Pesada) del parque de bomberos de Benissa, compuesta por un cabo y tres bomberos.

