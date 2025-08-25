Ondara vibra con el concierto final de SONAFILM

La Plaza de Toros de Ondara vivió el pasado sábado una noche inolvidable con el espectáculo “80 y ¡Acción!”, el concierto que puso el broche de oro a la séptima edición de SONAFILM, el Festival de Música de Cine de la Marina Alta.

Cientos de personas llenaron el recinto para disfrutar de un emocionante recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine de los años 80, en una cita que quedará para el recuerdo tanto por su calidad artística como por su altísima participación.

La Universal Symphony Orchestra, bajo la batuta de José Martínez Colomina, ofreció un repertorio vibrante con temas inolvidables de películas como Regreso al futuro, Rambo, Conan el Bárbaro, Depredador, Memorias de África y, por supuesto, Rocky IV, cuya partitura celebra en 2025 su 40º aniversario.

Uno de los momentos más aclamados de la noche fue la actuación estelar del compositor Vince DiCola, autor de la música de Rocky IV y Transformers: The Movie, que no solo subió al escenario, sino que también recibió una ovación cerrada por parte del público, emocionado de poder disfrutar en directo de uno de los grandes nombres de la música de cine.

Con esta gran clausura, SONAFILM 2025 cierra su edición más ambiciosa hasta la fecha, consolidándose como uno de los festivales de referencia en su género, y reafirmando el compromiso de la Marina Alta con la cultura y la música cinematográfica.