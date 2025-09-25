El IES Teulada renace con nuevas infraestructuras tras años de espera

El Ayuntamiento de Teulada ha concluido las obras de mejora y adecuación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Teulada, una actuación enmarcada en el Plan EDIFICANT de la Generalitat Valenciana, destinado a la construcción, reforma y modernización de los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Los trabajos, iniciados en 2024, han contado con una inversión total de 600.376,22 euros (IVA incluido), y han permitido mejorar tanto las infraestructuras existentes como crear nuevos espacios adaptados a las necesidades del centro.

Entre las principales actuaciones se encuentra la construcción de despachos para orientación y atención a familias, la reparación de las cubiertas de las aulas y del gimnasio, así como la sustitución integral del muro de cerramiento, garantizando así un entorno más seguro y adecuado para el alumnado y el profesorado en el presente curso y los venideros.

La concejala de Educación, Rosana Caselles, ha valorado positivamente la intervención: “Con estas actuaciones damos respuesta a una demanda histórica del centro y de la comunidad educativa, dotando al IES Teulada de infraestructuras educativas de calidad, seguras y adaptadas a las necesidades actuales”.

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por la educación: “La educación es una prioridad para este equipo de gobierno y la finalización de estas obras es una muestra de ello. Invertir en nuestros centros educativos es invertir en el futuro de Teulada Moraira”.

Estas mejoras responden a una reivindicación histórica de la comunidad educativa local y suponen un paso importante en el compromiso institucional con la calidad educativa y el bienestar del alumnado.