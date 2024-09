Helen Briem se corona campeona de La Sella Open tras una emocionante final

· Con esta primera victoria en el LET, la joven golfista alemana se consagra como la jugadora europea con mayor proyección del circuito europeo profesional.

· El torneo acaba con dos jugadoras españolas en el top 10: Ana Peláez y Luna Sobrón, que han finalizado cuarta y séptima, respectivamente.

El recorrido del torneo ha sido una prueba de resistencia y habilidad. Briem, que comenzó con fuerza tras una primera ronda de 67 golpes, ha mantenido una gran consistencia a lo largo de la competición, destacando especialmente en la tercera y cuarta jornada, donde registró dos impresionantes tarjetas consecutivas de 66 golpes. Su dominio del campo y precisión en los momentos clave le han permitido imponerse en un final reñido, en el que Roussin-Bouchard se acercó peligrosamente con dos rondas finales de 65 golpes, aunque sin poder desbancar a la alemana.

La jornada final ha sido un verdadero espectáculo, con Briem y Roussin-Bouchard protagonizando un intenso mano a mano. A pesar de los intentos de la francesa por igualar el marcador en el hoyo 13, donde ambas empataron con -16, Briem mantuvo la compostura y, con una clase magistral de golf, firmó seis birdies sin fallo, coronando su actuación con un birdie final en el hoyo 18.

Al finalizar, Briem expresaba su satisfacción con una mezcla de humildad y orgullo: "Me sorprendió que me consideraran la favorita al inicio del torneo, pero estoy feliz de haberlo logrado y emocionada por lo que viene en el futuro". "Es mi primer torneo en el LET como profesional y el tercero de mi carrera. Estoy muy orgullosa de haber ganadoeste torneo. Ha sido una gran batalla con Pauline durante todo el día, tanto en las calles, como en los tees y en el green”, señalaba la joven golfista.

El podio de La Sella Open se ha completado con la checa Sara Kouskova, que ha acabado en tercer lugar con -13, mostrando un juego constante a lo largo de todo el torneo. Ana Peláez Triviño, por su parte, ha sido la mejor jugadora española, terminando en cuarta posición con -11 (277 golpes). La malagueña destacó especialmente en las dos últimas rondas, con tarjetas de 69 golpes, demostrando gran concentración y templanza para sobrellevar los momentos más comprometidos de la competición.

La sueca Sofie Bringner ha completado el top 5 con -10 (278 golpes), desplegando un gran nivel de juego. Le siguen en la clasificación final un grupo de jugadoras compartiendo el séptimo puesto con -8 (280 golpes), entre ellas la española Luna Sobrón, la india Pranavi Urs, la japonesa Ayako Uehara, la danesa Smilla Tarning Soenderby y la italiana Virginia Elena Carta, quien estuvo en el podio provisional durante gran parte de las dos últimas rondas, hasta que varios errores la relegaron en la fase final del torneo.

La edición 2024 de La Sella Open ha sido un rotundo éxito, consolidándose como una de las grandes citas del calendario del Ladies European Tour y dejando claro que Helen Briem es una de las estrellas a seguir en los próximos años.

La ceremonia de entrega de trofeos, celebrada en el green del hoyo 18 tras el emocionante último putt, ha sido el broche de oro para un torneo histórico, con la mayor bolsa de premios en la historia del golf femenino en España, 1 millón de euros. La ceremonia ha contado con la presencia de destacadas figuras del golf, autoridades locales y representantes de la organización del torneo. Helen Briem, la joven estrella alemana, recibió el trofeo como ganadora acompañada por Tiphani Knight, distinguida como la Mejor Jugadora Amateur.

La jornada ha concluido con un ambiente de celebración y orgullo por el éxito del torneo, que en su segunda edición ha vuelto a demostrar porqué fue elegido por las propias jugadoras del LET como el ‘Mejor torneo de Europa’ en su edición inaugural en 2023.