Gata de Gorgos estrena oficina judicial propia: un paso clave hacia una justicia más cercana y eficiente

La nueva oficina judicial de Gata de Gorgos facilitará el acceso a la justicia de proximidad para todos los vecinos del municipio

Gata de Gorgos se convierte en uno de los tres municipios de la Comunidad Valenciana que estrenan oficina judicial de apoyo directo en este 2025, junto a Canet d’en Berenguer y San Antonio de Benagéber. Esta nueva unidad de justicia, impulsada por la Conselleria de Justícia i Administració Pública, supone un paso decisivo para mejorar el acceso de la ciudadanía a una justicia más rápida, eficiente y cercana.

Con la entrada en vigor de la nueva Llei Orgànica 1/2025, de mesures en matèria d’eficiència del servei públic de justícia, los antiguos juzgados de paz se han transformado en Oficines de Justícia en el Municipi. Más allá de su labor judicial, estas oficinas también ofrecerán servicios vinculados a otras administraciones, reduciendo así las desigualdades territoriales y digitales.

En el caso de Gata de Gorgos, la nueva oficina contará con dos funcionarios: uno del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que ejercerá funciones de secretaría y apoyo procesal, y otro del cuerpo de Auxilio Judicial, encargado de tareas complementarias. Mientras el Ayuntamiento asume el coste de las instalaciones, la Conselleria financiará el sistema informático y el personal, con una inversión anual de más de 73.000 euros.

Esta nueva infraestructura permitirá a los vecinos de Gata realizar trámites judiciales sin necesidad de desplazarse a otros partidos judiciales, marcando un antes y un después en el acceso a la administración de justicia en la Marina Alta.