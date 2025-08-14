Desfile Infantil de Moros y Cristianos en Dénia: ¡Síguelo en directo aquí!

Hoy a las 19:00 horas, las calles de Dénia se llenarán de color, alegría y tradición con el esperado Desfile Infantil de Moros y Cristianos. La comitiva partirá desde la calle La Vía, continuará por Diana y finalizará en Marqués de Campo, donde los más pequeños serán los protagonistas absolutos de estas fiestas.

Si no puedes acercarte, recuerda que en COPE Dénia Marina Alta podrás seguir toda la fiesta y el ambiente único que se vive en estas jornadas a través del siguiente enlace.

Un desfile con sabor a tradición

El Desfile Infantil representa la continuidad de la fiesta y el legado cultural que se transmite de generación en generación. Los niños y niñas, vestidos con trajes tradicionales, recrean con entusiasmo las marchas y escenificaciones propias de los Moros y Cristianos, aprendiendo así sobre la historia y valores que esta celebración representa para Dénia.

Este acto es fundamental para mantener viva la tradición y para que los más jóvenes se sientan parte activa de una fiesta que ha marcado la identidad local desde hace siglos.