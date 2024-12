Calp subirá la tasa de la basura a sus vecinos

Calp - 23/12/24 - Inma Celda. El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basura con los votos en contra de los grupos municipales del Partido Popular y Defendamos Calpe.

La actualización de la tasa de basura se lleva a cabo de acuerdo con la nueva ley estatal de Residuos – en aplicación de una directiva europea - que obliga a que la gestión de los residuos en cada ayuntamiento no sea deficitaria, es decir, que los ayuntamientos han de recaudar con la tasa de la basura el 100% del coste del servicio.

Para la modificación de la ordenanza se ha realizado un estudio económico financiero que analiza los costes del servicio y fija la tasa teniendo en cuenta criterios de capacidad económica y de generación de residuos. La distribución de la tasa se ha realizado mediante la creación de nueve zonas (en base a la valoración catastral).

Así pues la cuota tributaría en cada una de las zonas queda el siguiente modo:

Zona 1-Pou Roig: 162,03€.

Zona 2-Diseminados: 223,98€.

Zona 3-Casco/ensanche: 223,06€.

Zona 4-Mascarat: 171,84€

Zona 5-Urbanizaciones: 235,15€.

Zona 6-Manzanera 257,14€.

Zona 7-Litoral Puerto: 176,85€.

Zona 8- Litoral: 177,17€.

Zona 9-Salinas 185,33€.

Están exentos del incremento de la tasa todos los locales comerciales o industriales y se fija una bonificación del 95% para la unidad familiar cuyos componentes, declarante y cónyuge, sean pensionistas o personas jubiladas, la bonificación deberá solicitarse con la acreditación correspondiente.

La la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a mejorar la gestión de los residuos y a legislar de manera que quien más contamine más pague, con el fin de que la tasa que recaudan los

ayuntamientos por la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos no sea deficitaria.

El portavoz de Defendamos Calp, Paco Quiles, ha indicado que “Europa no nos pide que subamos el precio, dice que pague más quien genere más residuos, ustedes no han trabajado esta propuesta. Lo más justo hubiera sido reducir el IBI a los vecinos. El método elegido es injusto porque se centran en la capacidad económica de la zona donde vivimos, pero se olvidan de la generación de residuos. Este punto requería más esfuerzo por su parte para que la tasa fuese más justa”.

Miguel Crespo, portavoz popular ha criticado el servicio de recogida de basura “esta tasa no está bien trabajada, castiga a los ciudadanos, los ciudadanos van a pagar. 2 millones y medio más por el mismo servicio, se pagará más por lo mismo. La Comisión Europea señala que no se está obligando a subir la tasa lo que nos pide es que el servicio sea sostenible”.

El concejal de Compromís y portavoz del gobierno, Ximo Perles, también ha declarado que “discrepo de lo dicho por los miembros de la oposición, se trata de resolver una alegación que si no se hubiese presentado ni siquiera estaríamos aquí”.

El concejal de Defendamos Calpe Juan Manuel del Pino ha señalado “la oposición está aprovechando la resolución de una alegación para repetir que esto es un atraco, a nadie le gusta subir impuestos y ya lo hemos justificado ”.

La alcaldesa, Ana Sala, ha cerrado las intervenciones afirmando que “el grupo popular intenta trasladar a la ciudadanía que esto es un tasazo, obviamente los ciudadanos van a pagar más, está subida no es de gusto del gobierno pero yo ya me he comprometido a modificar la tasa en 2025 para que la carga impositiva sea menor para el que recicle, no sé cómo lo vamos a hacer pero ya estamos trabajando para lograrlo”.