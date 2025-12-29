Calp refuerza la seguridad en la playa de la Fossa con una nueva reguarda policial

El Ayuntamiento de Calp ha comenzado los trabajos para instalar una reguarda policial en la plaza del Mediterrani, ubicada en la playa de la Fossa. El principal objetivo de esta iniciativa es reforzar la seguridad ciudadana en una de las zonas más concurridas del litoral calpino.

Se espera que la nueva instalación, un módulo de 15 metros cuadrados, entre en funcionamiento coincidiendo con el próximo puente de Sant Josep. Este puesto actuará como un punto estratégico de vigilancia y atención al ciudadano en un enclave que registra una elevada afluencia de visitantes, especialmente durante el periodo estival.

Más proximidad y servicios

La reguarda permitirá reforzar la proximidad de los agentes con los usuarios de la playa y bañistas. Además, estará habilitada para ofrecer servicios directos como la recogida de denuncias y la gestión de objetos perdidos, centralizando la atención en un lugar de fácil acceso.

Con esta medida, el consistorio busca consolidar la percepción de seguridad ciudadana, que según fuentes municipales ya presenta índices muy elevados, tanto entre los residentes como entre los turistas que visitan el municipio cada año.