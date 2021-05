Calp aprueba definitivamente el presupuesto municipal

En el pleno el Ayuntamiento de Calp ha aprobado la modificación de la Relación y Valoración de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Calp con los votos en contra de la oposición que ha incidido en la falta de acuerdo con los sindicatos.

Para este año se han creado cuatro plazas nuevas: Técnico de nóminas y prevención, Jefe de Auditoria y Contabilidad (cambio de A2 a A1), Administrativo responsable de Tesorería y un Jefe ADL. Además se amortizan dos plazas de peones , una plaza de auxiliar de informática, una plaza de Técnico de Normalización Lingüística, una plaza de Jefe de Contabilidad que pasa a ser A1 y una plaza de personal de limpieza.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha afirmado que “el gobierno aprueba plazas sin justificación alguna, no ha habido acuerdo con la mesa de negociación, y aunque la legalidad lo permite no ha habido acuerdo con los agentes sociales, echamos en falta ampliar el departamento de turismo. Deberían ser más precisos con el dinero del contribuyente”.

Por su parte el portavoz de Compromís , Ximo Perles, ha señalado que “estamos en contra de esta modificación, no sólo porque no hay acuerdo con los agentes sociales si no porque se modifica la VPT para crear plazas nuevas pero las reivindicaciones que hace años se están reclamando no se tienen en cuenta. Hace dos años propusimos una modificación que se aprobó en pleno pero que todavía no ha pasado por la mesa de negociación, no se respeta la voluntad ni de los agentes sociales ni la del propio Ayuntamiento”.

Santos Pastor, potavoz del PSPV-PSOE , ha indicado que “no vamos a apoyar esta modificación porque cuando nos hemos reunido con los representantes sindicales nos han mostrado su estupefacción por las proposiciones del gobierno. Además un acuerdo aprobado en pleno por unanimidad no se ha ejecutado. Nos sorprende la creación de nuevas plazas y que se desatiendan otras necesidades”.

Juan Manuel del Pino, portavoz de Ciudadano, ha declarado que “ vamos a apoyar este punto porque tenemos confianza en el trabajo que se ha realizado

desde Recursos Humanos, somos conscientes de la dificultad que hay de satisfacer las necesidades de los departamentos municipales”.

La alcadesa, Ana Sala, ha afirmado “tenemos respeto absoluto por los trabajadores municipales y sus representantes, se intenta negociar y llegar a consensos pero las reivindicaciones no son fáciles de cumplir. Está totalmente justificada la creación de las nuevas plazas, queremos rentabilizar los recursos humanos municipales para mejorar, ordenar esos recursos para ofrecer mejor servicio”.

Aprobación definitiva del presupuesto 2021

Además el Ayuntamiento de Calp ha aprobado hoy definitivamente, con los votos en contra de toda la oposición, los presupuestos municipales de 2021 que ascienden a 37.870.275€.

En materia de ingresos el presupuesto de 2021 recoge una previsión de reducción de la recaudación de 2.806.150 euros como resultado de la continuidad de la rebaja del IBI del 5% así como otras medidas como la suspensión de la tasa de ocupación de vía publica de mesas y sillas para hostelería, suspensión de la tasa de reserva de taxis y paradas de hoteles, suspensión de la tasa de licencia de apertura y la posibilidad de solicitar fraccionamientos y aplazamientos IBI sin intereses de demora para personas en riesgo de vulnerabilidad.

En cuanto al gasto corriente, éste se reduce en todas las partidas respecto al pasado año, el gasto se redistribuye para optimizar recursos acorde a la situación de crisis. Sin embargo, aumenta el gasto destinado a políticas sociales, así se contempla un aumento de un 49'78 € del gasto en asistencia social primaria y en un 67'42% en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Se produce un incremento global en Servicios Sociales de 290.300 euros.

Para apoyar al sector comercial, turístico y hotelero se implanta el Plan Impulsa a lo que el Ayuntamiento aporta 400.000 €, además se reeditan las ayudas a la vivienda habitual para jubilados, pensionistas y desempleados de larga duración y se establecen ayudas destinadas a apoyar a las asociaciones culturales.

Se incrementa en un 40'07% las ayudas a educación presupuestando un total 104.875 €. Aumenta en un 18'98% en la partida de Seguridad y Playas para ampliar personal si se requiere la contratación de controladores de aforo de playas u otras medidas Covid.

Se incluyen nuevos gastos derivados de la Covid 19 como limpieza y desinfección de espacios municipales , mascarillas, pc's etc. Se incrementa el gasto en parques y jardines y reposición de pavimento. Se recoge como novedad en anticipo de subvenciones a asociaciones y clubes deportivos, también las ayudas a las Ampa's para financiar gasto por la compra de material didáctico y telemático o la implantación del programa “Escoles Matineres”.

Y se prevé poner en marcha políticas activas de empleo mediante el Plan de Empleo Local para el que se destina 1.000.000€ y que abarca la contratación de personal municipal durante seis meses.

En cuanto a las inversiones, con el remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 2019 se llevarán a cabo 13 inversiones como la 5ª fase y finalización del edificio de la Casa de la Música a la que se destinan 726.825 €. También se destinan 585.525€ a la rehabilitación del Club Social La Manzanera, 680.750€ a la pasarela y regeneración costera de la Cala La Manzanera y 95.625€ a las mejoras de urbanización exterior del Club Social La Manzanera.

Otras de las inversiones importantes es el reasfaltado de urbanizaciones (Lote 1) con un importe de 486.700€ y el reasfaltado de urbanizaciones (Lote 2) por 494.900€. También existe una partida de 250.525€ para el acondicionamiento y bacheo de viales y se incluyen 100.000€ para luminarias de alumbrado público (100 farolas solares).

Otra inversión importante es la del vial M de acceso al nuevo IES contemplado en el Plan Edificant con un presupuesto de 493.975 € y la adecuación de las zonas adyacentes al vial J con un importe de 83.500€.

Se destinan 60.000€ para la adecuación de la Casa Roja para Unidad de Respiro Familiar y 3000€ para el mobiliario de este espacio. Se incluye la construcción de un punto de agua en la Sierra de Oltà dentro de las medidas de protección y extinción de incendios por un importe de 76.800€.

Además se incluye una partida de 485.000€ para la ampliación del cementerio municipal y una partida de 93.311€ para al remodelación del muro del mirador del paseo de la playa de la Fossa que permitirá ganar metros de arena a la playa. Se incluye un plan de ayuda a la natalidad e infancia, el “Bono Baby”, dotado con 100.000 €.

Intervenciones

En el turno de intervenciones, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que “En este presupuesto las estimaciones de ingresos son erróneas, ustedes se amparan en un informe técnico pero deberían basarse en informes económicos que se ajusten a la realidad que estamos viviendo. El capítulo de Personal no está bien concretado, ustedes siguen externalizando sin ningún informe. Calp es una de las poblaciones más empobrecidas ”.

Por su parte el portavoz de Compromís, Ximo Perles, afirmó que “no compartimos este presupuesto porque hay esquilmación de los ingresos públicos, con una bajada del IBI que solo beneficia a los ricos y limita la prestación de servicios , con inversiones superficiales. ”.

El portavoz del grupo socialista, Santos Pastor, ha afirmado que “ya votamos en contra del presupuesto inicial , no entendemos que no haya habido diálogo entre los grupos políticos, este presupuesto define cuál es el etilo impositivo de este equipo de gobierno que impone su criterio y no dialoga”.

Juan Manuel del Pino, ha destacado que “vamos a votar a favor porque compartimos las inquietudes del resto del gobierno, este presupuesto es el mejor que se ha podido conseguir para afrontar la situación que vivimos”.

El portavoz del grupo popular, Paco Avargues ha tomado la palabra para explicar que “este es un presupuesto real para el momento de pandemia que vivimos, se han establecido un sin fin de ayudas y se han reducido tasas, por eso se han mermado los ingresos, inversión hay poca porque no es el momento, ahora es el momento de ayudar a las personas y rebajar impuestos”.