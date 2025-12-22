Arranca el Sorteo de Navidad 2025: sigue en directo los números premiados y dónde ha tocado en la Marina Alta

Todo está listo para el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra este lunes 22 de diciembre. Los bombos del sorteo, situados desde hace unos días en el Teatro Real de Madrid, acaparan todas las miradas desde las 08:30h. Media hora más tarde, a las 09:00h, los niños de San Ildefonso han vuelto a poner voz a la ilusión y la emoción de este día tan especial.

Más de 2.700 millones en premios

El sorteo reparte este año un total de 2.772 millones de euros. La estructura de premios incluye un primer, segundo y tercer premio, así como dos cuartos premios y ocho quintos premios. En total, se repartirán 30.301.920 euros en premios, según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Para poder cobrar los premios, los ganadores deberán esperar a que finalicen las verificaciones, un proceso que está previsto para la misma tarde del 22 de diciembre. Dependiendo de la cantidad del premio, ese cobro se podrá hacer efectivo en las propias administraciones de lotería o a través de las entidades bancarias colaboradoras, BBVA y CaixaBank.

Seguimiento en directo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se puede seguir en directo en COPE Dénia Marina Alta a través de la radio, en la 89.6 FM, y también en la web www.cope.es/denia. La programación especial de COPE ha comenzado a las 8:30 de la mañana con Goyo González, Pilar Cisneros, Eva Revenga y Mónica Álvarez, y se extenderá hasta el mediodía, una vez se hayan extraído todos los números premiados.

ESTOS SON LOS PREMIOS DEL SORTEO DE NAVIDAD 2025

11.12H: El TERCER PREMIO, con el 90.693, ha caído en algunas ciudades comoo Gandia, Benidorm, Onil y Torrevieja.

11.07H: El tercer QUINTO PREMIO, con el 77.715, ha sido uno de los más repartidos de la mañana. Benidorm y Elda, han sido algunos de los municipios donde ha sonreído la suerte.

10.45h: Llega el momento más esperado, el GORDO con 4 millones de euros en cada serie, con el 79.432, se marcha casi íntegro a la provincia de León. Este PRIMER PREMIO, se aleja de la Marina Alta.

10.40H: El 60.649, asignado al segundo QUINTO PREMIO.

10.35H: Vamos con el primer QUINTO PREMIO, con el 23.112 con 60.000 euros en la serie, se reparte por muchas localizaciones pero no en la comarca.

9.54H: El CUARTO PREMIO, con el 78.487 deja 200.000 euros la serie.

9.21H: Llega el SEGUNDO PREMIO, con el 70.048 por el momento, queda íntegramente en Madrid. El premio dotado con 1.250.000 euros a la serie se ha quedado en la meseta.

9.10H: Arranca el sorteo de Navidad, el bombo empieza a girar y los niños de San Idelfonso empiezan a cantar los números.