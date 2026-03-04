Expertas en igualdad señalan los desafíos pendientes en la Marina Alta este 8M

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, tres expertas de la Marina Alta han analizado los avances y retos en materia de igualdad. En "El Debat" de COPE Dénia Marina Alta, Marta Miñana, agente de igualdad, Regina Mulet, técnica promotora de igualdad, y Marion Oprel, de la European Union of Women Marina Alta, han coincidido en que, pese a los progresos, la igualdad real y efectiva sigue siendo una meta por alcanzar.

Marta Miñana subraya la necesidad de romper con ciertos mitos y ha señalado que, aunque España es pionera en legislación, en la práctica persisten importantes diferencias. "Aunque la legislación sí que nos equipara en derechos, a la hora de llevarlo a cabo, la realidad es que seguimos viendo que existen unas brechas importantísimas", afirma. A esto, Regina Mulet añade el concepto de la carga mental que sufren las mujeres.

Aunque nos parezca en algunos ámbitos que existe una igualdad, es una falsa igualdad" Regina Mulet Técnica promotora de igualdad en el Ayuntamiento de Dénia

Por su parte, Marion Oprel ha puesto el foco en la brecha digital de género, alertando de la escasez de mujeres en la industria tecnológica. Oprel se ha referido a un experimento que demostró la rápida aparición de contenido ultrafalso y vejatorio contra perfiles de mujeres jóvenes, defendiendo la llegada de "la siguiente ola feminista que necesitamos, la quinta, la digital".

La educación, clave del cambio

Para las expertas, el reto más urgente es llegar a la infancia y la juventud. "Trabajar desde las edades tempranas es fundamental porque es muy difícil cambiar mentes ya formadas", explica Miñana. La clave, según indica, es educar en igualdad de derechos y oportunidades, un principio que inspira la campaña comarcal de este año, "Yo elijo, yo trie".

La campaña se enfoca, según Regina Mulet, en que cada niño y niña pueda elegir libremente su futuro, rompiendo con estereotipos de género como que "esto es más de niña, esto es más de niño". Marta Miñana añade que el condicionamiento social empieza incluso antes de nacer, con un trato diferenciado según el sexo del bebé, por lo que es vital revisar estos comportamientos interiorizados.

Inserción laboral y violencia de género

La inserción laboral es otro de los grandes desafíos. Miñana ha recordado que los estudios sobre usos del tiempo "arrojan claramente información sobre que las mujeres ocupamos mucho más horas semanales al cuidado". En esta línea, ha destacado el trabajo comarcal para fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, una "necesidad imperiosa" detectada en un estudio previo.

Sobre la violencia, Marion Oprel advierte de que "la intimidación en palabras, sobre todo, allí empieza". Considera que una mayor igualdad traería "más paz, más constructividad, más cooperación". En este sentido, ha destacado que la estructura social cohesionada de España es una "esperanza" para trabajar la armonía entre sexos.

La implicación de los hombres

Uno de los puntos clave del debate ha sido la necesidad de involucrar a los hombres. "Nos resulta muy complicado organizar actividades y que ellos sean partícipes", admite Marta Miñana, quien lo considera la "asignatura pendiente". La estrategia pasa por llegar a sectores masculinizados para que "se pongan las gafas violetas" y tomen conciencia de que la igualdad real aún no existe.

Finalmente, las expertas han invitado a la ciudadanía a participar en los actos del 8M. En Dénia, destaca el homenaje a las mujeres científicas e investigadoras el 7 de marzo y el acto institucional en la Plaza del Consell, aplazado al 13 de marzo. Por su parte, la Unión Europea de Mujeres ha organizado charlas sobre comunicación, ira y microfeminismo en el sur de la comarca.