El doble rostro de Dubái ante el conflicto: de las explosiones a una "tranquilidad total"

El reciente conflicto bélico ha puesto a Dubái en el centro de la atención mediática, generando una oleada de preocupación internacional. Sin embargo, los testimonios de los residentes españoles Iris Vidal y Marco Blanquer, ambos vecinos de Dénia, pintan una imagen de calma y normalidad tras el caos inicial. Ambos coinciden en que la situación actual es de "tranquilidad", a pesar de la incertidumbre vivida durante las primeras horas.

El estallido: 'Como una mascletà, pero más fuerte'

Marco Blanquer relata que las explosiones le sorprendieron en su puesto de trabajo. "Pensaba que sería una boda, o quizás, algún cohete", explica, pero el sonido de las detonaciones y la caída de restos incendiarios confirmaron la gravedad de la situación. Blanquer describe la experiencia como "una mascletà, pero con una onda expansiva mucho más lenta". Esas primeras noches fueron de "desastre e incertidumbre", con el ruido constante de las explosiones.

Pensaba que sería una boda o algún cohete, pero comenzaron las explosiones" Marco Blanquer Chef dianense trabajando en Dubái

Por su parte, el conflicto sorprendió a Iris Vidal fuera de Dubái. Se encontraba en Nairobi por motivos de trabajo y su vuelo de vuelta, programado para el 28 de febrero, fue cancelado. Desde entonces, espera en un hotel junto a otros 51 compañeros de su empresa para poder regresar. "Si todo va bien, mañana es el día que nos volvemos", afirma con esperanza.

La vida sigue: teletrabajo y normalidad

A pesar del shock inicial, la reacción del gobierno emiratí ha sido clave para devolver la calma. Iris Vidal, a través del contacto directo con sus amigos en la ciudad, asegura que las autoridades "les ha transmitido un montón de calma y seguridad". Marco Blanquer coincide, destacando que el gobierno "nos da una información correcta" y que los residentes transmiten tranquilidad.

El principal cambio en la rutina ha sido la implementación del teletrabajo y la educación a distancia para los niños. Por lo demás, la vida sigue su curso. "La gente ya está haciendo vida normal, los restaurantes están abiertos completamente, gimnasios... están haciendo su vida diaria como si nada", detalla Vidal a partir de lo que le cuentan sus allegados.

Ambos residentes hacen un llamamiento a la calma y a no dejarse llevar por el alarmismo. Iris comenta las conversaciones con sus padres: "Cuando me enseñan vídeos y me dicen 'mira lo que están diciendo en las noticias', yo digo, que no, que no te fíes de nada". Marco, por su parte, aconseja no seguir a "turistas que están haciendo el drama más grande" en redes sociales para "incrementar seguidores o informar con información incorrecta".

Mi mensaje es de tranquilidad total y de esperanza de volver cuanto antes" Iris Vidal Dianense afincada en Dubái

Tanto Iris como Marco consideran Dubái su hogar y expresan su deseo de permanecer allí. "Si todavía estamos aquí es porque queremos", asevera Blanquer, quien en el momento de la entrevista se encontraba trabajando con normalidad. Iris Vidal es aún más contundente sobre su sentimiento de seguridad: "Yo lo único que quiero es volver a Dubái, a lo que yo considero mi casa".