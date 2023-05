Sólo el 47,9% de las personas contribuyentes en Alicante marcan la X Solidaria en su renta

Plataformas y entidades sociales han animado hoy a la población alicantina a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social (‘X Solidaria’) en su declaración de la renta.

Bajo el lema “Llámalo X”, las entidades sociales han apelado a unirse a este movimiento social a través de valores como el compromiso, la igualdad, la empatía, los derechos o la diversidad para no dejar a nadie atrás. También han querido reclamar que sigue siendo necesario que más personas marquen la X Solidaria en su renta, en medio de un contexto social, económico y sanitario muy inestable generado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y los efectos de la pandemia, según han señalado.

Esta reclamación se debe a que, a pesar de que el movimiento solidario ha conseguido que, en 2022, 407.499 contribuyentes de Alicante la marquen, no es suficiente ante el contexto que sigue poniendo a miles de personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es conseguir que el 52’1% de las personas que todavía no marcan la casilla, lo hagan, y poder destinar así 8’3 millones de euros más a proyectos sociales esenciales para aliviar la crisis. Más de la mitad no marca la X En 2022, el 47’9% de la población alicantina contribuyente realizó este gesto al presentar su declaración, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior.

Por provincias, Castellón sigue manteniendo el liderazgo en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla, con un 52’9%, seguido de València, con un 51’3%; mientras que la media en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 50’4%. Este porcentaje representa un total de 11’1 millones de euros, que se destinarán a la ejecución de proyectos sociales dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. Con estas cifras, Alicante aumenta la asignación tributaria en 1’2 millones de euros más respecto al ejercicio anterior.

La vicepresidenta de COCEMFE Alicante, Fide Mirón, ha señalado la importancia de realizar este gesto en el contexto socioeconómico actual: “En estos momentos de inestabilidad económica, hay miles de personas que sin la ayuda de las ONG no podrían salir adelante, por eso estamos aquí incidiendo en la importancia de invertir estas cifras y que estas personas se unan a este gran movimiento”, ha indicado. “Por eso pedimos a la ciudadanía que no se olvide de elegir el destino de esta pequeña parte de sus impuestos sobre la que tienen control y que pueden usar para ayudar a mejorar la vida de las personas que más lo necesitan”, ha explicado.