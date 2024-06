La 'rajada' de un pirotécnico antes de una mascletà en Alicante: "Valencia es mucho mejor plaza"

Los pirotécnicos siguen molestos con el trato y las condiciones que reciben en Alicante cuando tienen que disparar las mascletàs desde Luceros. Ni pagados ni agradecidos. Esa es la conclusión a la que llegó este miércoles la pirotecnia Coeters Dragon, protagonista con el primer disparo de concurso de estas Hogueras 2024.

"Deberían mimar más a los que venimos aquí a dejarnos el dinero", comentó José María Enríquez, gerente de la pirotecnia de Villena. "Me están dando 8.500 euros y yo debería cobrarla a 18.000 o 19.000 con el IVA", recuerda.

"Por primera vez tenemos lavabos. No puede pensar el organizador que los pirotécnicos debemos ir a buscar un aseo en un bar cercano", se lamenta Enríquez.

"No nos consultan dónde hay que poner los sacos de arena. Me ha tocado apilar muy cerca un fuego de otro y por suerte no ha pasado nada", denuncia Coeters Dragon.

Mejor Valencia que Alicante

"Lamento decirlo pero Valencia es mucho mejor plaza para montar. Tiene una distribución más homogénea, y luego se pueden repartir los aéreos. Aquí los aéreos están en un solo punto, tiene otra normativa más restrictiva que la que hay en toda España. No se luce como allí", criticó.