Propietarios de casas en primera línea de playa que pueden perderlas de un plumazo

La regresión de las playas, su falta de regeneración, ha hecho que 4.000 casas de las playas de Dénia, principalmente de Les Deveses, se encuentren ahora en peligro al estar más cerca del mar que nunca. El Ministerio de Transicción Ecológica aprobó tres deslindes a lo largo de más de 10 kilómetros del litoral del municipio. Estos deslindes son procesos de demarcación de límites y propiedad en áreas costeras y con ellos se busca proteger y preservar los recursos naturales y ecosistemas costeros.

Debido a que poco a poco el mar a ido ganando espacio a la arena, estas 4.000 casas afectadas se encuentran en esos límites y podrían llevar a sus propietarios a perderlas de un plumazo. De momento han pasado de ser propiedad a consesión por 75 años. Eso en el mejor de los casos y si antes el mar no las termina derribando ya que sus dueños no pueden hacer obra alguna para asegurar su estructura. Los propietarios se sienten desamparados porque no pueden hacer nada para mantenerlas, "ni siquiera venderlas porque nadie va a comprar una vivienda que tiene fecha de caducidad" explica en Mediodía COPE Marina Alta Rosa María Marín, una de las afectadas.

Un problema que viene de hace tiempo.

Este problema ya viene de hace unos años. En 2004 se paralizó la aportación de arena a la playa y en 2017 una gran tormenta y temporal acabo derrumbando varias viendas. Fue entonces cuando se volvió a ver la necesidad de regenerar esta zona del litoral. Una regeneración que en enero de este año, casi 20 años después, comenzó a realizarse para dejar la playa con un ancho de al menos 30 metros. Esta regeneración llegaba también con malas noticias para los vecinos. Sus casas iban a quedar dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre y eso supone que termienen perdiéndolas.

Esta situación también se vive en otros municipios de la provincia como La Marina o Guardamar del Segura, donde ya se han realizado varias demoliciones.