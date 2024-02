La Policía Nacional, sobre el desahucio: "No ha habido golpes ni cargas"

La Policía Nacional sostiene que "no ha habido ningún tipo de carga" policial ni se ha ejercicio la violencia en el desahucio realizado este miércoles por orden judicial de un hombre de 73 años de una vivienda en la calle Heliondo Guillen, en la ciudad de Alicante, en el que ha intervenido un equipo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado que había "un grupo de treinta personas en actitud pacífica" frente al domicilio y que los efectivos policiales han dado cumplimiento a la orden judicial y los han desalojado "no de forma agresiva", en una actuación en la que estaba presente la comisión judicial que ha acudido al lugar para ejecutar el desahucio.

"No ha habido ningún tipo de carga. Lo que se hace en estos casos cuando (los congregados) están pasivos sentados en el suelo es levantarlos y conducirlos a otro lado para dejar la vía libre para que pase la comisión judicial", han explicado.

Durante el desalojo de los concentrados ha resultado con una herida en la frente el edil de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, quien, según fuentes de Esquerra Unida, ha tenido que ser atendido en un centro de salud, ha acudido a la Comisaría para interponer una denuncia por lo sucedido y ha expresado su más enérgica repulsa hacia "la violencia ejercida" por parte de la Policía Nacional.

Audio





A este respecto, fuentes de la Policía Nacional han manifestado a EFE que, según "se ha visto en alguna foto", el concejal de EU-Podem presentaba "una pequeña herida en la cabeza". "Él no se ha dado cuenta" de ello y han sido los agentes los que le "han dicho" que tenía "un poco de sangre en la frente", han asegurado las mismas fuentes.

"No ha habido golpes ni ha habido carga. Es muy probable que se lo haya hecho cuando estaba en el suelo con alguna uña de algunos de los congregados porque estaban entrelazados con los brazos. Eso no ha sido un golpe porque él no se ha dado cuenta que llevaba un poco de sangre en la frente y han sido nuestros propios compañeros" los que le han indicado que presentaba esa herida, según la Policía Nacional.