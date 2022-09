Mazón, sobre la bajada de impuestos de Puig: "Con la boca pequeña y sin concretar demasiado"

La bajada de impuestos anunciada por Ximo Puig a pocos meses de las elecciones autonómicas ha tenido respuesta este miércoles en Alicante del que se perfila como su principal oponente en las urnas. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado qiue jefe del Consell anuncie una rebaja fiscal mientras la Generalitat planea poner en marcha una tasa turística.

En declaraciones a periodistas, el también presidente del PP en la Comunitat ha dicho que esta rebaja fiscal, que devolverá 150 millones de euros a más de 1,3 millones de contribuyentes valencianos, se da "con la boca pequeña y sin concretar demasiado", porque "sólo devuelve 150 millones de los 1.500 recaudados de más por la Comunitat en lo que llevamos de año".

Mazón, que al no ser diputado en Les Corts no pudo replicar en el debate de política general a Puig, ha subrayado este miércoles que el PP "lleva meses pidiendo una rebaja fiscal de hasta 1.500 millones de euros sin menoscabo al servicio público ni la estado de bienestar". Ha reprochado que Puig no dijo "ni cuál es la tarifa, ni si se empieza a aplicar en el 2022, en el 2023, y qué efectos puede tener", por lo que ha reclamado "algo más de rigor", pues expuso una rebaja para los contribuyentes con menos de 10.000 euros de renta anuales, cuando estos están exentos".

"Una ceremonia de confusiones"

No obstante, ha resaltado que "si hay cualquier tipo de debate en el PSOE (en materia fiscal), por pequeño que sea", le "alegra", porque "provoca reflexión". Sin embargo, ha subrayado que este anuncio es "una ceremonia de confusiones", porque no sabe "cuál es la cara" de Puig, si "la que ayer parecía entrar en razón" o la que "hace una semana estaba en contra" de rebajar impuestos. "En el momento en el que estamos, ver discrepancias todos los días no me parece la mejor manera de abordar la situación", ha afirmado Mazón, que ha exigido "mayor seriedad" pues los ciudadanos merecen "un poco de rigor" por parte del Consell, ya que están "fritos por los impuestos y la inflación".