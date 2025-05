Marriott aterriza en Terra Mítica: nuevo nombre, nueva imagen y ambición internacional

Alicante - Publicado el 08 may 2025, 09:38 - Actualizado 08 may 2025, 09:42

Benidorm suma un nuevo punto de excelencia a su oferta hotelera. El antiguo Grand Luxor Hotel, ubicado dentro del parque temático Terra Mítica, inicia una nueva etapa bajo la reconocida marca Four Points by Sheraton, integrándose en el prestigioso grupo Marriott International. El complejo —que incluye el hotel y las villas— pasa a denominarse oficialmente Four Points by Sheraton Costa Blanca.

Recepción

Este cambio supone mucho más que un simple rebranding. El resort ha experimentado una profunda renovación, tanto estética como de servicios, para adaptarse a los estándares de calidad del grupo Marriott. Con 300 habitaciones, 102 villas y una cuidada oferta gastronómica y de eventos, el complejo está diseñado para atraer tanto al visitante vacacional como al cliente corporativo.

El espíritu familiar del antiguo Grand Luxor se mantiene, con beneficios como el acceso preferente a los parques Terra Mítica y Mundomar, pero la llegada de la nueva marca también introduce una decidida vocación empresarial. Sus modernas salas de reuniones, amplios espacios exteriores y versatilidad para eventos lo convierten en una nueva referencia en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).

Nuevo restaurante

La transformación incluye nuevos espacios gastronómicos que evocan la esencia del Mediterráneo:

Sirocco, con una terraza ideal para encuentros informales.

Essenza, especializado en antipasti con un toque exclusivo.

Tramontana, un buffet que celebra la variedad y autenticidad mediterránea.

Con esta apuesta, Grupo Santa-Maria, propietario del hotel, afianza su estrategia de internacionalización y diversificación, marcando un nuevo hito desde su apertura en 2016. El Four Points by Sheraton Costa Blanca llega con la misión de consolidarse como un destino turístico de alto nivel y un hub empresarial en el corazón de la Costa Blanca.