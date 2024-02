Ilia Topuria con ganas de celebrar la victoria en Alicante

En una noche llena de emoción y drama en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim, el peleador hispanogeorgiano, Ilia Topuria, hizo historia al convertirse en el nuevo campeón mundial de peso pluma de la UFC.

Topuria logró arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski con un espectacular KO en el segundo asalto, en el marco del evento UFC298. Con una estrategia calculada, Topuria mantuvo la compostura en el primer asalto, bloqueando las patadas de su oponente y respondiendo con impactos precisos al tren inferior.

Aunque Volkanovski, también conocido como 'The Great', llevaba la iniciativa, el 'Matador' se mantuvo enfocado. Fue en el segundo asalto cuando Topuria llevó a Volkanovski contra la jaula y lanzó un potente derechazo que dejó a su oponente noqueado, cumpliendo así con su promesa de finalizar la pelea con un impresionante KO.

Con este triunfo, Ilia Topuria se convierte en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la UFC, la franquicia más prestigiosa de las artes marciales mixtas a nivel mundial. El hispanogeorgiano, ataviado con calzón rojo, no solo cumplió su sueño de ser campeón, sino que también se convierte en el quinto campeón invicto de peso pluma en la última década de UFC.

Desde el ring, Ilia Topuria compartió emocionado: "Luchen por sus sueños, miren lo que he hecho yo. Lo he conseguido. Todo es posible". Por su parte, el ex campeón Volkanovski no tardó en pedir una revancha y desafió a Topuria a una posible pelea que podría celebrarse en España, donde la UFC tiene planes de desembarcar en los próximos doce o dieciocho meses.

MILES DE ALICANTINOS APOYARON A ILIA TOPURIA

Más de 2.500 alicantinos estallaron de alegría la madrugada del domingo en el Centro de Tecnificación con la victoria por KO del luchador hispano georgiano afincado en Alicante, Ilia Topuria, al derrotar por KO en el segundo asalto a Alexander Volkanovski en su lucha por el título mundial del peso pluma de la UFC.

Desde mucho antes de las cuatro de la madrugada las colas rodeaban el Centro de Tecnificación que pronto ha visto llenarse todo el aforo habilitado, con más de un millar de asientos en la sala de Judo. La gran afluencia de seguidores del luchador alicantino obligó a la organización a abrir la pista central de la instalación y las gradas laterales y superiores situadas frente a la pantalla para dar cabida a los más de 2.500 fans congregados para arropar a Ilia Topuria a través de las grandes pantallas instaladas, mostrando un gran aspecto cuando se inició el combate pasadas las seis de la mañana.

Tras el combate, Topuria ha agradecido el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo y ha destacado que " no puedo esperar para volver a mi querida ciudad y celebrar la victoria junto a todos vosotros", ha añadido.