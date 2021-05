Gastrogumi: Restaurante TON by Karabuena (Santa Faz)

Tras el parón pandémico de la puñeta, vuelvo a los fogones y las letras para intentar mostrarte humildemente todos esos establecimientos, productos, vinos y experiencias, que nos tocaron la fibra por algún motivo en nuestra bendita tierra. Ya sabes que no digo que sean los mejores, eso no te lo pienso discutir... Ojalá podáis disfrutarlos tanto como lo hice yo. Bienvenidos al restaurante TON by Karabuena (Santa Faz).





EL LUGAR

hay que saber encontrarlo. Aunque escondidito en una de las callejuelas por el entorno de nuestro venerado caserío de la Santa Faz, no deja de ser una de las propuestas más frecuentadas por quienes desean disfrutar de una gastronomía de mercado de muy buena calidad. TON by Karabuena se presenta en un local agradable, con ese diseño justo, sin estridencias, una disposición de mesas y sillas cómodas, una barra bien armada y presentada con pescados frescos de buenas hechuras y un expositor de carnes de primera con sello Ca Joan de Altea, garantía de sabor y extraordinario producto. La “cocina vista”, siempre me produce un plus de confianza y la tranquilidad de que en los fogones no hay trampa ni cartón. El ambiente es cosmopolita y variado; empresarios, currantes, personajes, parejitas y toda la flora de gentes como mi menda, que les gusta comer bien.





MI EXPERIENCIA

en restaurante 'TON by Karabuena' ha sido gratificante y muy recomendable; hay variedad, calidad y profesionalidad, hoy en día, no se puede pedir más.

Por dejar alguna arruguita para que se considere y posteriormente pueda plancharse, algunas de las raciones de tapeo, en mi humilde opinión, son un poco exiguas, con este buen nivel de producto y cocina, pudiendo hacer un trabajo de escandallo más a favor de comensal, el cliente quedaría todavía más satisfecho y pleno de la experiencia TON.

El personal en sala es atento, saben de este complicado oficio y hacen todo lo posible por aconsejarte sobre los productos que están en carta y fuera de la misma. Nos tocaron en suerte dos fenómenos, Yannick Blanco y Rubén Andrés (un viejo conocido del mítico bar Mavi de las Carolinas, tristemente cerrado y tan añorado) Yannick estuvo atento siempre y se tomó su tiempo para presentarnos a pie de mesa la amplia oferta de pescados frescos de aspecto fabuloso, así como en acertar en la elección del segundo vino, un Ribera del Duero poco conocido, pero perfectamente ejecutado, luego les hablaré del mismo. En cuanto al bueno de Rubén, con su desbordante simpatía, no solo fue hacendoso en su cometido, también nos amenizo con alguna de sus pildoritas humorísticas, que hacen del final de la experiencia en TON by Karabuena un rato agradable de risas y complicidad.

NOTA: A este tipo de profesionales hay que cuidarlos y mimarlos porque en restauración escasean. Venden, aconsejan y hacen su trabajo como corresponde. Tomen buena cuenta restauradores, hace tiempo que me encuentro mucho mendrugo, mucho desaborido, que encima, sin tener ni puta idea del oficio, sus escasos recursos y pocas ganas terminan jodiéndote la comida y finalmente la clientela. Sé que es un momento difícil y complicado, pero háganme caso, inviertan en formación del personal de barra o sala y no se vayan a los saldos del mercado, que a larga salen caros. Concluyo : Yannick y Rubén, de 10.

LA CARTA

es agradable y apetitosa, no muy extensa, pero bien completada con las sugerencias del día. Cocina auténtica de mercado, de sabores definidos sin excesos de equipaje ni experimentos de laboratorio, un producto de muy buena calidad y con una presentación de platos muy correcta.









Quique Andrés, chef y capitán general de este restaurante, tiene buena mano y está pendiente de mantener ese nivel necesario que te hace destacar en esta jungla de la gastronomía, plagada de empresarios metidos a astronautas gastronómicos y mediocres dándoselas de Berasateguis. ¡Bien por Quique! Destaco dos entrantes: la ensaladilla de alcachofas (se queda corta de cantidad), me gustó mucho. Y las albóndigas de sepia son para comerte un capazo entero, la salsa que acompaña para acabar, mojete a mojete, podría perfectamente terminar las existencias de una panadería tradicional de Benimagrell.









En cuanto a los principales, el arroz de la Marquesa, con magro, verduritas y foie, me pareció muy original (de vez en cuando hay que salir de los arroces tradicionales de siempre) y con muy buena factura, me puse como el Kiko. Es elegante, fino de sabor, no cansa ni es pesado. En este caso concreto, fueron más que generosos con la cantidad. Se marchó para dos, pero podrían haberlo degustado hasta cuatro personas perfectamente, al César lo que es del César. Por último, destacar un plato de pescado fresco de lonja con una presentación y una ejecución más que apetecible, ya sabéis que yo soy más de carne que de pescado, pero tuve la oportunidad de probarlo y me pareció formidable.

Restaurante TON by Karabuena C/ La verónica 19- Santa Faz (San Juan de Alicante) 965 77 55 23.

EL VINO

como os comenté anteriormente nos sorprendió, un Ribera del Duero poco conocido, (a veces abusamos en las cartas de las “marquitas” comerciales de siempre para no fallar. Es bueno también apostar por esos productos que están en nuestro mercado enológico a muy buen precio y muy bien elaborados) Bodegas Briego en Fompedraza (Valladolid) elabora este Tiempo crianza procedente del viñedo Solanas, situados en los términos municipales de Curiel del Duero, Peñafiel y Fompedraza. 100% tempranillo de color rojo picota, bien presentado en una copa magnifica desde el principio, aromático, con ganas de hablar y su vez apacible, disfrutón y con clase castellana, no desmerece a otros vinos más renombrados y al doble de precio.









Este Briego Tiempo, acompañó el magnífico arroz de la Marquesa amigablemente, y salvando las distancias, no nos hizo echar de menos el Pago de Carraovejas que habíamos catado por delante. Por cierto, siendo Pago un vino de calidad y regularidad, lo percibí más flojo que en anteriores añadas. Es mi particular opinión, ya saben, cuestión de paladares.

A este Briego Tiempo crianza, hay que seguirle la pista. Bien por estos elaboradores castellanos. Al día siguiente, descubrí que uno de los vinos más vendidos en los lineales de la gran superficie alemana LIDL lleva su factura. Soy muy fan de su Garabato Roble, uno de mis preferidos en el aperitivo o cuando me da por meterme en fogones los fines de semana, magnífico en cuanto relación precio calidad. Briego Tiempo crianza, 12,50€ precio aprox. en bodega. bodegasbriego.com983 89 21 56

LA FRASE

"Sin duda, el mejor sabor que podemos llevarnos a nuestra boca es el de ese pan que se gana, día tras día, con el trabajo y el esfuerzo de nuestra mano".

"Sin duda, el mejor sabor que podemos llevarnos a nuestra boca es el de ese pan que se gana, día tras día, con el trabajo y el esfuerzo de nuestra mano".

Juan Carlos Gumiel.