Gastrogumi: Menú de Otoño

"Aquí os dejo como cada fin de semana; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir. Ojalá podáis disfrutarlos tanto, como lo hice yo. Bienvenidos…"

APERITIVOS. El Economato Ibérico. Jamones, quesos, embutidos, salazones, bacalao auténtico de Islandia. Y lo que tampoco pueda faltar nunca para un aperitivo agradable y mediterráneo, es que nos den mucho la lata, pero de la buena, esos mejillones, berberechos, anchoas o navajas…que son fuente de alegría y sabor en conserva. Recién inaugurados en la localidad de El Campello. Economato Ibérico son mayoristas de calidad, con venta al público y on-line. Hoy que nos vamos a quedar en casa, disfrutando de este menú gastronómico, pueden ser una auténtica alternativa para que pruebe sus productos a unos precios formidables, de hecho, cada semana tienen unas ofertas muy sabrosas, no dude en probarlo, no se arrepentirá. Siempre lo he dicho, contra la depresión, un poco de jamón y queso, siempre da alegría. Economato ibérico. Tlf: 722854807 C/San Ramón, 59 El Campello. www.economatoiberico.es

PRIMER PLATO. Akai Kame Sushi. La semana pasada conocí esta joven empresa alicantina, (no llevan todavía un año) capitaneada por la también jovencísima Nerea Abellán. Dedicada a la cocina asiática a domicilio, realiza eventos & catering, llevando donde tu quieras sus manjares y propuestas. En nuestro caso, hacía tiempo que no comía a domicilio algo tan RICO en su totalidad y conjunto, su sushi ya sea; oshi, nigiris, gunkan, nem, hosomaki o futomaki son de 10 (sin peloteo). Frescura, sabor y una elaboración con alma y mimo. Su tartar de salmón o de atún, no te dejará indiferente. Aparte de encontrarte una carta muy apetitosa Akai Kame Sushi está especializado en ajustar y adaptarse siempre a las necesidades de los clientes, creando ambientes muy especiales de color y sobre todo de sabor especial, pudiendo cocinar incluso en vivo y en directo con un shusiman, en tu propia casa, en la empresa o en cualquier evento a celebrar; evento de empresa, cumpleaños, bodas, bautizos, conmemoraciones… donde te apetezca que la cocina nipona sea protagonista. El apartado especial para veganos o los elaborados sin gluten, es otro de los servicios también a mencionar, diría que único por estos lares (lo aplaudo). Si eres de los que te gusta el JAPO gozarás, si eres de los que ni fu ni fa, lo acabaras disfrutando. ¡Haz la prueba! www.akaikamesushieventos.es Pedidos o presupuestos 667063146

PLATO PRINCIPAL. En este menú de otoño de hoy, no puedo olvidarme de uno de los mejores platos del mundo, su majestad: el arroz alicantino. Esta semana dentro de las actividades del Festival Alicante Ciudad del Arroz, que se celebra del 19 al 31 de octubre, el Patronato de Turismo de Alicante liderado por la Vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y la Concejala de Hostelería y Comercio Lidia López, hicieron entrega el pasado lunes día 19 en el consistorio alicantino, de 24 distinciones acreditativas con sello de reconocimiento a los restauradores que abogan, miman y cuidan, cada día, desde sus respectivos fogones, este plato estrella de la cocina mediterránea que tantas alegrías culinarias y visibilidad nos da en España y en todo el mundo, turística y gastronómicamente hablando.

Contamos con grandísimos maestros arroceros (ellos y ellas) capaces de transportarnos con sus elaboraciones de arroz a lo más alto del deleite gastronómico. ¡¡Como gozamos ante un buen arroz!! Hoy este plato principal en forma de aplauso, va por todos los establecimientos distinguidos: Restaurante Casa Riquelme, El Monastrell, Petimetre, La barra de César Anca, La Ereta, Racó del Pla, El Fondillón (H. Hospes Amérigo), Estiu, Dhamas, El Caldero, La Iaia, Frenezy, El Sorell, Baeza & Rufete, Jorge Gastrobar, Grupo Gastro Nou, El Señorito, Trasluz (H. Meliá Alicante), Dársena, La Taberna del Gourmet, Pocardy (H. Almirante), El Capricho de Raquel, La Brújula y Govana. ¡Enhorabuena! “El arroz, siempre en su punto y razón” ¡Bravo ahí, chefs!

EL POSTRE que hoy te propongo, es otra de las maravillas de la creación gastronómica. El Panettone de Juanfran Asencio (mejor pastelería de España 2018) quizá sea uno de los manjares más viajeros y ovacionados del mundo. No en vano, la receta se guarda bajo 7 llaves y es tan secreta o más, que la universal Coca-Cola. Cerrar una comida familiar, una celebración o un negocio de empresa con un Panettone de Juanfran Asencio, es ponerle la firma y la guinda de alegría y gozo al hermanamiento de paladares y golosos de buena adicción. Eso sí, tiene un problema, no puedes parar de picar y echarle tientos. Esponjosidad, ternura, frescura, horneo exacto y una amalgama de matices placenteros que lo hacen único.

Si se acercan a su pastelería de Aspe, lo encontrarán junto a otras elaboraciones que estoy seguro le maravillaran. Para los que no puedan acercarse hasta esta localidad alicantina, el Panettone de Juanfran Asencio también se puede adquirir a través de su página web y le llegará a su casa o a cualquier rincón de mundo, en perfectas condiciones de conservación y disfrute. Si tienen oportunidad pídanse un Panettone de Juanfran asencio de chocolate y ya me contaran la “experiencia religiosa”. Hay que alinearse los chacras. Que un día y es un día.

EL VINO … a decirnos que 75 años de vida en un negocio familiar pueden sentar la mar de bien. Bardisa y cía S.L. así lo demuestra en su trayectoria y vida, el negocio familiar capitaneado desde 1989 por Juan José Selles y su hermano José Antoni, goza de una ilusión y una salud, a prueba del tiempo, llueva o salga el sol. Se han ganado con su tesón y saber hacer, el beneplácito de toda su clientela de a pie de tienda, así como bodegueros, restauradores, cocineros y amantes del vino y del buen comer.

Su tienda está situada muy cerquita del entrañable Mercado Central de Alicante. Bardisa “punto de encuentro”, es una fantasía de productos y referencias de primer orden y también concierto. Si quieren comprar un buen vino, no necesariamente el más caro u optan por una joya embotellada, déjense aconsejar. Saben de este negociado mucho, no en vano tienen su propia marca de vino alicantino Finca Sellés y han apostado siempre fuerte por la formación y la pedagogía vitivinícola, enológica y sensorial a través de su Escuela de catas de Alicante. Por otra parte, las delicatessen que se van a encontrar a pie de mostrador, gozan de la calidad auténtica y el abanico de precios, para todos los bolsillos, según sean sus preferencias y posibilidades. Ahí lo dejo. ¡¡Enhorabuena Bardisa y a por los 100 años!! Bardisa punto de encuentro. Tlf: 965211289 C/ Capitan segarra 12. Alicante www.bardisasl.comwww.escueladecatas.com