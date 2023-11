Doce detenidos, uno de ellos menor de edad, por el robo de patinetes y bicis en Alicante

Doce personas, una de ellas menor de edad, han sido detenidas en la ciudad de Alicante por la sustracción de hasta 28 patinetes eléctricos y bicicletas, en el marco de un operativo desarrollado en los últimos meses por la Policía Nacional después de que se hubiera detectado un incremento en los últimos meses de las denuncias relacionadas con el robo de vehículos de movilidad personal (VMP) en las inmediaciones de centros deportivos y comerciales de la capital.



En la mayoría de los casos, los ladrones actuaban solos o con cómplices, que realizaban tareas de vigilancia, y fracturaban las cadenas o candados de seguridad con cizallas o alicates tras comprobar que no había ninguno testigo en las proximidades.



Los arrestados son once varones, uno de ellos de 16 años, y una mujer, de nacionalidades españolas y argelinas. Uno de ellos fue apresado 'in fraganti' cuando, junto con otras personas, trataba presuntamente de apoderarse de un patinete eléctrico.

Durante las pesquisas, los investigadores llevaron a cabo labores de vigilancia en colaboración con el Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional en el Distrito Norte, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y tomaron declaraciones testificales.