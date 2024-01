La dificultad de encontrar un taxi adaptado en Alicante

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Alicante, COCEMFE Alicante, junto con las entidades que representan a COCEMFE en la Comunitat Valenciana, impulsan la elaboración de un decreto que desarrolle la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana en reuniones mantenidas con la dirección general de Transportes y Logística. La Federación considera necesario el desarrollo reglamentario de esta ley, aprobada en 2017, y que, en Alicante roza la mitad estipulada, con muchas posibilidades que disminuya en el próximo año.

El vicepresidente, Antonio Ruescas, señala algunas de las circunstancias con las que se encuentran las personas con discapacidad usuarias de taxis adaptados: “El taxi adaptado continua siendo un servicio muy deficiente que no cubre el mínimo legal, y en muchos municipios de Alicante ni siquiera podemos encontrar.

En Alicante ciudad debería haber como mínimo 27 taxis adaptados, actualmente solo hay 15 y nos anuncian alguna baja más. Sus tarifas son abusivas, y aunque se les permite trabajar los 7 días de la semana, no dan servicio de emisora; no se admiten reservas anticipadas y algunos taxis adaptados no dan prioridad a las personas con discapacidad”, ha especificado.

Así se lo han hecho saber Ruescas, el presidente de COCEMFE CV, Juan Mondéjar y el responsable de la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad de la confederación autonómica, Eduardo Signes, al director general de Transportes y Logística, Manuel Ríos; al subdirector de este departamento, José Moltó, y a la jefa del servicio de Gestión y Ordenación del Transporte, Susanna Serres.

Dificultades y propuestas

Para atajar estas dificultades, desde COCEMFE Alicante se han planteado varias iniciativas que podría contemplar este decreto, como un aumento en las garantías de los derechos de las personas usuarias, libertad horaria para el taxi adaptado con el objetivo de paliar el coste y el tiempo que dedica a cada servicio, movilidad del taxi adaptado por toda la Comunitat Valenciana o incluso otras vecinas.

Por su parte, desde la dirección general, se han mostrado abiertos a valorar posibles cambios en la Ley del Taxi a través de la Ley de Acompañamiento. De hecho, en los últimos días se han publicado dos resoluciones de aplicación en el área de prestación conjunta de Valencia y Alicante para facilitar el acceso al taxi adaptado a las personas con discapacidad de aplicación solo para 2024.

Estas resoluciones establecen que los taxis adaptados quedan exentos del régimen de descansos obligatorios y del límite de horas de prestación de servicio diario; la prestación del servicio a personas con movilidad reducida tendrá preferencia, aunque no tendrá ese uso exclusivo y será obligatorio estar adscrito a un centro de distribución de taxis.

De este modo, estos centros de distribución de taxis estarán obligados a dar servicio de contratación telefónica o telemática cualquier día y cualquier franja horaria en la que estos taxis estén prestando servicio si la reserva se realiza al menos con 24 horas de antelación.

Accesibilidad como principio, también como derecho

COCEMFE Alicante considera urgente regular este servicio para evitar estos problemas, después de más de una década de incidencia política a través del Consejo del Taxi para garantizar el derecho al transporte de las personas con discapacidad.

En este sentido, el artículo 9 de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad contempla el transporte como uno de los ámbitos en los que se debe garantizar la accesibilidad: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carencias en servicios de autobuses interurbanos

En esta misma reunión se ha abordado, además, la problemática que presentan los servicios de autobús interurbano, donde también se dan deficiencias de accesibilidad como la falta de mantenimiento de los mecanismos de accesibilidad de los autobuses, que provoca averías continuas e incluso riesgo para la integridad de las personas. Por ello, desde COCEMFE Alicante se ha propuesto la revisión de los concursos públicos de adjudicación con cláusulas más estrictas en cuanto a la accesibilidad y la apertura de expedientes de investigación y sancionadores.

La campaña

Esta reunión se enmarca en la iniciativa Rompiendo Barreras, Abriendo Camino, que es una campaña de concienciación dirigida a instituciones y otros organismos para formar e informar sobre nociones diversas de accesibilidad en el ámbito urbanístico, del transporte y las comunicaciones, y también para trasladar reivindicaciones y mejoras en este ámbito a través del diálogo social.

Este proyecto forma parte del Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), financiado por la Fundación ONCE. La Confederación gestiona esta subvención para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso.