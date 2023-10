Detenido por 'hackear' el sistema informático de una clínica al ser despedida su novia

Un italiano de 34 años ha sido detenido en Alicante acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos por presuntamente manipular el registro de citas y cambiar las claves de seguridad de las redes sociales de una empresa de servicios de salud tras el desacuerdo contractual entre una ex trabajadora, pareja del arrestado, y la clínica afectada.



El 'hackeo' informático obstaculizó el normal desarrollo de la clínica, canceló citas e impidió su publicidad a través de internet, según han informado este viernes fuentes de la Policía Nacional.



Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Alicante investigaron este caso, que había causado un perjuicio a la empresa, ya que se anularon diversas citas y no se pudo acceder a sus redes sociales.



El denunciante aportó a los investigadores el registro de aquellas conexiones sospechosas que se habían realizado al servidor informático de su empresa e informó sobre aquellos trabajadores que tenían acceso por razones laborales a las claves de seguridad del programa de citas y redes sociales afectadas.



Se comprobó que las conexiones registradas en el servidor informático se efectuaron desde emplazamientos cercanos al domicilio de una ex empleada y en una segunda ubicación en Italia.



Según fuentes policiales, esta ex trabajadora había finalizado la relación laboral con desavenencias manifiestas, por lo que pudo tener motivos personales para perjudicar al establecimiento



Las pesquisas del Grupo de Delitos Tecnológicos culminaron con la detención de la pareja de esta mujer, un italiano de 34 años. Su arresto se llevó a cabo en su domicilio por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.