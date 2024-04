Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz y God Save The Queen se suman al Festival Noches Mágicas

El esperado Festival Noches Mágicas 2024 ha desvelado emocionantes incorporaciones al cartel, asegurando un verano lleno de música, arte y entretenimiento en la encantadora ciudad de Alicante.

Entre las nuevas confirmaciones, destacan nombres de renombre internacional como Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz y la legendaria banda tributo God Save The Queen. Con apenas tres meses para el inicio del festival en la pintoresca localidad de Sant Joan d’Alacant, el cartel ya está repleto de talento y diversión para todas las edades.

Desde el 25 de julio hasta el 11 de agosto, los Jardines de Abril serán el escenario de 14 días de experiencias únicas, que van desde conciertos hasta mercados de artesanía, exposiciones de arte, magia y mucho más. Las últimas incorporaciones al gran cartel del festival Noches Mágicas son:

God Save The Queen: Rindiendo homenaje a la grandeza de Queen

El 26 de julio, el público tendrá el privilegio de presenciar la impresionante recreación de los éxitos de Queen a cargo de God Save The Queen, el tributo más respetado y aplaudido a nivel internacional. Desde "Bohemian Rhapsody" hasta "We Will Rock You", esta actuación promete un viaje inolvidable a través de la extraordinaria música de Freddie Mercury y su banda.

Silvia Pérez Cruz: Un talento único en el escenario

El 28 de julio, la carismática Silvia Pérez Cruz presentará su último trabajo, 'Toda la vida, un día'. Con una voz que emociona y un estilo inconfundible, la aclamada cantautora ofrecerá una experiencia musical que deleitará a todos los presentes.

Javier Ojeda y ELYELLA: Representantes del mejor pop español

El 3 de agosto, el icónico Javier Ojeda, líder de Danza Invisible, ofrecerá una actuación llena de energía y nostalgia, acompañado por la vibrante música de ELYELLA. Juntos, prometen una noche de fiesta y buena música que ningún amante del pop español querrá perderse.

Crystal Fighters: Regresando con más fuerza que nunca

El 10 de agosto, Crystal Fighters retomará su gira en España con su quinto álbum de estudio, 'Light+'. Después de un breve contratiempo, la banda británica llega con renovadas energías para ofrecer un espectáculo inolvidable, lleno de ritmo y emoción. ¡Entradas volando! La demanda de entradas para el Festival Noches Mágicas está en aumento, con el concierto de Rozalén agotado y más fechas a punto de seguirle.

Completan el cartel artistas como La Oreja de Van Gogh, Israel Fernández, La Frontera, La Guardia, Los Rebeldes, The Waterboys, Celtas Cortos, Javi Ojeda de Danza Invisble, Seguridad Social, Symphonic Dreams o Angel Martín entre otros.

Para asegurarte un lugar en este evento único, visita www.nochesmagicas.es y únete a la magia este verano en Alicante.