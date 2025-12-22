Así operaba el punto de droga que sembraba inseguridad en Torrevieja

La Guardia Civil ha desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Torrevieja. La operación ha concluido con la detención de tres hombres de 21, 27 y 30 años como presuntos autores de varios delitos, incluyendo tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Una operación contra la inseguridad vecinal

La actuación, enmarcada en la operación “Thalassa25”, se inició a finales del mes de junio de 2025. El detonante fue la inseguridad generada entre los vecinos y diversas informaciones que apuntaban a una vivienda como foco de venta de droga, lo que provocaba un grave problema de seguridad ciudadana en la zona.

Las investigaciones del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja permitieron constatar que los presuntos autores actuaban de forma organizada, con distintos roles dentro del grupo. Desde el inmueble se distribuían principalmente hachís y marihuana, y además, se pudo determinar que uno de los detenidos estaría implicado en un robo con violencia cometido meses antes.

Entrada, registro y detenciones

Una vez reunidos los indicios necesarios, se procedió a la entrada y registro del domicilio investigado. En el operativo participaron agentes del Área de Investigación con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante y del Servicio Cinológico.

Durante el registro, los agentes intervinieron más de medio kilo de sustancias estupefacientes, entre hachís y marihuana, y más de 3.000 euros en efectivo. También se encontraron dos armas cortas, lo que llevó a la detención inmediata de los tres integrantes del grupo delictivo.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Uno de ellos enfrenta además un cargo por robo con violencia, y todos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja.