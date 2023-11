Alicante, entre las mejores ciudades del mundo para vivir: "Es única"

La buena calidad de vida de Alicante es incuestionable. De hecho, es la segunda mejor ciudad del mundo para vivir según la última clasificación anual realizada por la comunidad de expatriados 'InterNations' tras preguntar a 12.000 ciudadanos de 177 nacionalidades y residentes en 181 países. Un listado que ha sido publicado por la revista Forbes en sus ediciones digitales de Francia y Estados Unidos.

COPE ha preguntado este miércoles en las calles de la ciudad y tanto alicantinos como turistas o residentes de origen extranjero dicen estar de acuerdo en que es un buen lugar para vivir. "Por clima, dimensiones y por la hospitalidad de la gente, yo creo que sí es una de las mejores ciudades para vivir", comenta uno. "Es una ciudad que está bien, no es cara y se puede vivir bien", añade otra. "Alicante es única en sí misma", asegura otro joven. Este listado lo encabeza otra ciudad española, Málaga, y a Alicante le sigue Valencia en tercer lugar.

¿Por qué Alicante?

No obstante, Alicante también recibe un toque de atención negativo por parte de los encuestados por su clasificación entre las diez últimas en el índice de trabajo en el extranjero (puesto 40): los expatriados afirman que la cultura empresarial local no fomenta la creatividad, el trabajo independiente ni la flexibilidad. Alicante sobresale en facilidad para instalarse (segunda) y ocupa el primer lugar de la lista en la subcategoría de cultura y acogida. Los extranjeros se sienten bienvenidos y como en casa, y están muy contentos con su vida social. La ciudad ocupa el primer puesto en vivienda asequible, y el quinto en el índice de calidad de vida, según los encuestados, que disfrutan de la excelente oferta de ocio local (séptimo puesto). "El trabajo no es bueno en Alicante, pero otros factores lo compensan con creces", según la comunidad de expatriados.

Valencia, tercera

En el tercer puesto de 49 figura Valencia, que es primera a nivel mundial en el índice de calidad de vida y tercera en oferta de ocio, además de la mejor valorada por sus oportunidades para practicar deportes recreativos. Tanto la asequibilidad como la disponibilidad de la asistencia sanitaria se sitúan entre las mejores del mundo para los expatriados, que elogian el coste general de la vida (tercero) en Valencia. Forbes cita un comunicado de 'InterNations' en el que esta organización asegura que Málaga, Alicante y Valencia tienen varias cosas en común, como la facilidad para establecerse, una alta calidad de vida y excelentes clasificaciones en finanzas personales, lo que "se traduce en culturas acogedoras que hacen la vida agradable y asequible".

Tras Valencia se sitúan Ras Al Khaimah y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), en los puestos cuarto y quinto, y les sigue Madrid en el sexto lugar, que junto a Barcelona (puesto 13) completan las ciudades españolas seleccionadas en esta lista. Las dos peor clasificadas son Milán y Roma (Italia), en los puestos 49 y 48, respectivamente, seguidas de Vancouver (Canadá), en el 47.