Alicante se prepara para recibir la llegada de los barcos de la regata The Ocean Race Europe

El equipo de The Ocean Race y la Generalitat Valenciana, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) y Autoridad Portuaria de Alicante, han ultimado todo el programa de actividades con motivo de la única escala en el Mediterráneo español de una nueva competición, The Ocean Race Europe (TORE), prevista en el Puerto de Alicante en la noche del día 9 y hasta el domingo 13 de junio.

Esta nueva competición constituye un acontecimiento náutico internacional de excepción, enmarcado en el contexto de la gran ‘Vuelta al Mundo a Vela’ The Ocean Race, cuyo Puerto de Salida ha sido Alicante en las últimas cuatro ediciones y volverá a ser Puerto de Salida en octubre de 2022.

Este nuevo evento continental se celebrará cada cuatro años (2021, 2025 y 2029), con un recorrido de más de 2.000 millas (3.218 km) desde la salida en Lorient (Francia), pasando por Cascais (Portugal), Alicante y finalmente Génova (Italia).

Uno de los principales atractivos de esta prueba deportiva radica en el número de equipos participantes, doce en total, en la anterior edición de la vuelta al mundo compitieron 7 equipos y en que, por primera vez, se han introducido dos flotas en acción: la clase IMOCA, de última tecnología, y los monotipos VO65, utilizados en las dos últimas regatas transoceánicas de The Ocean Race.

Las embarcaciones han partido este domingo desde Cascais y tienen prevista su llegada al Puerto de Alicante a última hora del día 9 o primeras horas del 10 de junio, dependiendo de las condiciones de viento y mar.

Una vez en Alicante, los yates oceánicos de alto rendimiento permanecerán en la zona del Muelle 12 hasta su salida el domingo 13 de junio, de modo que el público que lo desee podrá contemplar desde tierra los espectaculares VO65 e IMOCA 60 durante toda su estancia en Alicante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dado que el contexto de la actual situación sanitaria ha impedido organizar actividades multitudinarias presenciales en la zona del Puerto de Alicante, las acciones relacionadas con esta edición de The Ocean Race Europe se van a realizar enteramente en formato virtual. No obstante, se han dispuesto diferentes acciones en colaboración con los concesionarios de espacios en el puerto de Alicante para diversas actividades promocionales gastronómicas, lúdicas, musicales etc., tanto en los espacios de Muelle 12 como con Marmarela.

SUMMITS SOBRE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En este sentido, cabe destacar la celebración de dos Summits centrados en temas de sostenibilidad del medio marino y el cambio climático:

El primero de ellos, organizado por The Ocean Race y Distrito Digital Comunitat Valenciana, se emitirá a escala internacional desde Alicante, a las 12:00 horas de este miércoles 9 de junio, bajo el título ‘Tecnología en ayuda de los océanos’.

Este webinar contará con la participación de expertos de las empresas del hub digitalDinapsis, Ikitech y Spadrone, que darán detalles de los proyectos tecnológicos que desarrollan sus respectivas compañías para ofrecer soluciones eficaces que permitan cuidar y proteger los océanos.

Este Summit se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de Distrito Digital. https://www.youtube.com/c/ DistritoDigitalCV

Por otra parte, Alicante también será sede, junto a Bruselas, de The Ocean Race Summit Europe, un debate online centrado en la sostenibilidad y la innovación, el próximo día 16 de junio. En este segundo Summit participarán alrededor de 400 personas, incluidos los principales responsables en la toma de decisiones de las instituciones de la UE, organizaciones y empresas europeas, universidades y ONGs. Este foro estará centrado en el impulso de nuevas y mejoradas políticas que aborden algunos de los problemas más urgentes que afronta nuestro planeta azul.

La lista de expertos que tomarán parte incluye a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, yVirginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, que hablarán sobre cómo la UE introducirá el azul de los océanos en el Pacto Verde Europeo y sobre cómo la Unión podría situarse a la vanguardia de la protección del océano y el planeta.

La representación española estará encabezada por Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, quien hablará sobre la necesidad de proteger el 30% de los océanos para el año 2030.

Este Summit se retransmitirá en directo en el canal de YouTube: The Ocean Race: Racing with Purpose.

REGATA ‘TROFEO HOGUERAS’

Una de las actividades que tendrá carácter presencial y podrá ser disfrutado por el público de Alicante será la competición náutica ‘Trofeo Hogueras’, organizada por el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), el sábado 12 de junio, a partir de las 11:00 horas. Esta prueba de nivel 2 realiza un recorrido costero y es puntuable para la Liga A2 2021 del RCRA.

IMPACTO ECONÓMICO

La estancia de los barcos de The Ocean Race Europe en Alicante durante cuatro días será un revulsivo importante a nivel de impactos en medios de comunicación nacionales e internacionales y de visitantes, que supondrán un gran impacto económico para la ciudad.

Los establecimientos concesionarios de la zona de ocio del Puerto dispondrán de actividades programadas para amenizar al público dentro de la normativa vigente sanitaria, y para ello han coordinado su actividad con SPTCV.

Este es el caso de Muelle 12, que ha preparado una programación especial con actividades exclusivas entre las que se incluyen catas de vino y quesos internacionales, conciertos, monólogos, además de una "Gastro-ruta" en la que 5 restaurantes prepararán su propuesta en homenaje a cada uno de los equipos que participan en la competición. Toda la programación de actividades está disponible en la web y redes sociales de Muelle 12.

Precisamente por el contexto ocasionado por la pandemia, la escala de la TORE en Alicante cobra especial interés, dado que supone un estímulo para los sectores del pequeño comercio local, la restauración y la hostelería, ya que requerirá de unas 650 plazas hoteleras para los equipos participantes y atraerá a público a la ciudad de Alicante. Además, contribuirá a mejorar la proyección internacional del turismo de la Comunidad Valenciana.