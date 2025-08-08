Alicante, en alerta: ola de calor mortal con cifras nunca vistas

Alicante está viviendo un año negro por el impacto de las temperaturas extremas. Según los datos del Sistema de Vigilancia de la Mortalidad (MoMo) del Ministerio de Sanidad, entre el 1 de enero y el 6 de agosto se han registrado 203 muertes atribuibles al calor o al frío en la provincia.

La cifra es alarmante: más de la mitad de todas las muertes por temperaturas extremas de la Comunitat Valenciana se concentran en Alicante. El mes más crítico ha sido julio, con temperaturas asfixiantes que han provocado el mayor repunte de fallecimientos del verano.

Aunque en los primeros meses del año el frío también pasó factura, ha sido el calor el que ha dejado las cifras más duras, especialmente durante los primeros días de julio, en plena ola de calor, cuando las temperaturas superaron ampliamente los 40 grados en varios municipios.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores y colectivos vulnerables.