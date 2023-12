El ADDA crece como centro de congresos

El ADDA, el Auditorio de la Diputación de Alicante, ha concertado para 2024 y 2025 diversos congresos y convenciones nacionales e internacionales que lo posicionan como uno de los espacios más significativos de la provincia para la celebración de grandes eventos.

“El ADDA no solo se ha convertido en uno de los auditorios musicales más reconocidos del país, con su orquesta ADDA Simfònica nominada a los Grammy latinos y americanos en su edición de 2023, sino que, además, gracias a sus completas salas y espacios funcionales, alberga cada año numerosos congresos del ámbito académico, empresarial o sanitario”, ha explicado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha apuntado los “excelentes datos registrados este año”.



El ADDA clausura 2023 con más de 70 actos de diversa índole que han dado lugar a unas 90 jornadas de actividades. Estas citas han generado una afluencia superior a los 30.000 asistentes, teniendo en cuenta, además, que la celebración de la Ópera La Bohéme, con sus ensayos y montajes, ocupó el edificio desde el 15 de mayo al 12 de junio, lo que refleja que esa cifra podría haber sido aún mayor.



Entre los eventos más destacado de esta anualidad se han registrado el Encuentro Nacional de Cirujanos, con 1.600 inscritos, el Congreso de la Sociedad Española de Patología Cervical, con 800, o el A-Wish -Alicante Winter Inmunology Symposium in Health-, con 300 profesionales. También se han desarrollado reuniones profesionales como la Conferencia sobre Perspectivas Económicas Caixabank, OPENDIR o el Simposio Mediterráneo de Cirugía Vascular, entre otras.



Para el próximo 2024 se ha reservado ya el Auditorio de la Diputación de Alicante para la Convención de Management and Leadearship, la Junta General de Banc Sabadell, la III Semana del Español o el Congreso contra la Violencia de Género de la institución provincial o el Congreso Anual del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, entre diversas propuestas.



“Prácticamente, la Sala Sinfónica del ADDA estará ocupada hasta junio con la celebración tanto de conciertos como de importantes congresos”, ha avanzado el presidente, quien ha asegurado, además, que también hay citas agendadas para el año 2025, tanto de calado nacional como europeo, lo que pone de manifiesto “la seguridad, rigor y profesionalidad que ofrece el auditorio a grandes empresas, compañías y colectivos de nuestro país”.



El Congreso de la Sociedad Española de Transfusión Sanguíneay Terapia Celular, el Congreso Europeo ERDC o el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endodoncia son algunas de las propuestas ya cerradas para dentro de dos años, con una participación, en la mayoría de ellas, que alcanza el millar de asistentes.