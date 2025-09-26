Abrían puertas sin forzar cerraduras: desmantelada en Alicante una organización de ladrones de película

La Policía Nacional ha desmantelado en Torrevieja (Alicante) una organización criminal altamente especializada en robos de viviendas, que operaba en la provincia y se desplazaba también hasta Murcia y Albacete.

Los investigadores han confirmado que la banda utilizaba la técnica del “hilo invisible”, un método sofisticado que consiste en colocar un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta para detectar si los moradores entraban o salían de la vivienda. Posteriormente, accedían mediante técnicas avanzadas de apertura de cerraduras —como el bumping, la magic key o el impressioning— que permiten abrir puertas en cuestión de segundos sin dejar rastro de forzamiento.

La operación culminó con la detención de cuatro miembros de la organización, dos de ellos considerados cabecillas, para los que la autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional. En los registros realizados en un domicilio de Torrevieja y varias habitaciones de hotel en Alicante, los agentes recuperaron joyas, objetos sustraídos, cerca de 9.000 euros en efectivo, vehículos y herramientas de precisión utilizadas en los robos.

Se les atribuyen al menos 10 robos con fuerza en viviendas de Alicante, Murcia y Albacete. La Policía Nacional subraya el alto grado de especialización de la organización, capaz de manipular cerraduras sin causar ruido ni daños visibles, dificultando la detección de sus delitos.