Toni Freixa rompe su silencio antes de regresar al Rico Pérez

Toni Freixa ha pasado este jueves por los Deportes de COPE Alicante. El actual consejero delegado del Badalona Futur ha roto su silencio a 48 horas de su regreso al Rico Pérez. Freixa estuvo hace un año en negociaciones con Enrique Ortiz para acceder al conjunto blanquiazul tras el descenso de categoría en Llagostera.

“La primera toma de contacto con el Hércules fue con Valentín Botella. Tratamos de poner en marcha una solución a la delicada situación en la que se encontraba en ese momento el club”, ha resumido Freixa.

El abogado catalán ha dejado entrever un cambio durante la negociación que afectó claramente a su entrada en el Hércules. “Iban apareciendo diferentes hipótesis por el camino. Desde la venta inicial que se planteó hasta una mera integración a última hora en el equipo de gestión que no vi clara”, ha desvelado.

Freixa ha anunciado que estará el sábado en el Rico Pérez acompañando al Badalona Futur: “No me he sentido molesto por lo que se ha dicho y tengo buena relación con la gente del Hércules. No sé si irá Ortiz; pero si va, allí nos veremos”.

“Quería aportar mi experiencia en el mundo del fútbol al Hércules, pero no se dio. Hubiera aportado trabajo, dedicación e ideas. Había que conseguir objetivos deportivos y lograr que el club fuera sostenible”, ha recordado Freixa.