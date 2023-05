El sueño imposible de Álvaro Cámara

Rodeado de toda la prensa alicantina y de muchos aficionados. Así se ha personado este lunes Álvaro Cámara en las piscinas municipales de Alicante para explicar el proyecto de club que le ha presentado hace unos días a Enrique Ortiz y por el que de momento no ha recibido ninguna respuesta.

El exmediocentro blanquiazul apura las opciones para convencer al propietario herculano, aunque la ausencia de una oferta económica parece dejarle sin posibilidades de cumplir su sueño: "Podemos generar recursos y tengo acuerdos con empresarios, pero no voy con un inversor".

Cámara ha hablado de un proyecto de primer equipo y de cantera del que él sería el director general.

No ha querido dar los nombres de las personas que le acompañarían en este proyecto, pero sí ha querido dejar claro que son "profesionales top del mundo del fútbol que no vendrían al club si no estoy yo".

El objetivo es "recuperar" la imagen del Hércules y enganchar a la afición blanquiazul. "Estoy seguro de que podemos llegar a los 10.000 socios", ha comentado el exjugador.

Camara ha dicho tener "un sueño" que sería la creación de un "espacio Hércules" en el centro de Alicante. "Un lugar emblemático que además de tener tienda oficial, fuera un lugar de reunión de herculanos cuando se jueguen los partidos fuera de casa y que también tenga un restaurante".

Cámara se reunió con Ortiz hace diez días y el propietario del Hércules le dijo que "se lo pensaría", pero de momento no ha recibido respuesta. "No soy pesimista ni optimista, simplemente quería compartir mi idea con los aficionados y hacer algo que me salía del corazón", ha concluido.