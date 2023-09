La jueza que instruye el 'caso Abde' sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial a cuatro directivos del Hércules, entre ellos el presidente Carlos Parodi, por un presunto delito de alzamiento de bienes. Esta semana se ha notificado a las partes el auto de apertura de juicio oral, que se celebrará a finales de 2024 o a principios de 2025, según ha explicado el abogado de la acusación popular, Pepe Ferrándiz, este jueves en Deportes COPE.

"Empezaron como investigados por un presunto delito de alzamiento de bienes y ahora, con este auto, están acusados", ha recordado Ferrándiz.

"El Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria pedían penas para los acusados de tres años de prisión y multa", ha recalcado el abogado de la acusación popular.

Preguntado por si le sorprendía que Carlos Parodi todavía no hubiera dimitido de su cargo de presidente, Ferrándiz ha sido muy claro: "El Hércules no puede obligar al presidente a dimitir, porque los accionistas saben que ese presunto delito no lo cometió de la noche a la mañana o porque sí".