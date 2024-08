Los comentaristas tienen claro el objetivo del Hércules en Primera RFEF: "Caretas fuera"

Los comentaristas y la mayoría de los oyentes de Deportes COPE Alicante tienen claro que el objetivo del Hércules para esta liga en Primera RFEF tiene que ser pelear por el entrar en la promoción de ascenso. Así dejaron clara su postura este martes en la primera Tertulia Herculana XXL de la temporada.

Tanto Gonzalo Blanes como Juan Francisco Millán y David Olcina entienden que por equipo, masa social y presupuesto, el Hércules tiene que marcarse disputar el play off como primer objetivo. "Vamos a quitarnos las caretas. El Hércules está en el tercer escalón del fútbol español, tiene un estadio espectacular, diez mil abonados y una afición brutal", comentó Blanes. "Al Hércules le va a venir bien la categoría. En Segunda RFEF todos los equipos querían ganarle. Ahora hay otros equipos potentes y ya no vas a ser el centro de atención. Si el Hércules en esta categoría no se marca como objetivo el ascenso al fútbol profesional, apaga y vámonos", añadió el director de Planeta Hércules.

Los oyentes, a través de una encuesta publicada en la cuenta de COPE Alicante en "X", también opinan que el objetivo debe ser jugar la fase de ascenso. Casi la mitad de los que han participado opinan que ése debe ser el objetivo. Por su parte, un 30% opina que el reto debe ser la permanencia y un 20% cree que el equipo debe luchar por el ascenso directo.









