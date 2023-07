El Hércules impuso a Lolo Escobar la 'ley del silencio' a cambio de su carta de libertad

Lolo Escobar ya ejerce como nuevo entrenador del Algeciras. Este lunes ha sido presentado como técnico del equipo andaluz y apenas ha hecho referencia a su polémica salida del Hércules. "Quería salir de allí. Todo lo que se ha montado me pone un poco en valor, pero no me gustaría hablar mucho de eso. Estoy aquí, ilusionadísimo y ojalá empezáramos mañana la pretemporada", ha dicho.

El Hércules ha impuesto a Lolo Escobar la 'ley del silencio' a cambio de su carta de libertad. El técnico extremeño no podrá hablar de ninguna persona del club alicantino durante los próximos dos años.

El técnico ha renunciado también en ese finituito a unas cantidades que el Hércules le adeudaba de la pasada temporada, mientras que el Algeciras solo compensará a los blanquiazules en el caso de un hipotético ascenso al fútbol profesional.

Mientras tanto, los alicantinos todavía no han confirmado la fecha para la presentación del nuevo entrenador, Rubén Torrecilla, que llega después de su experiencia en el filial del Granada y en el Castellón, de 1ª RFEF.