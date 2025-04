Las dudas de Juanfran Millán sobre el objetivo del Hércules: "Es una milonga"

El Hércules suma 43 puntos después de 31 partidos disputados en el grupo II de Primera RFEF. Con nueve de ventaja sobre la zona de descenso, y aunque las matemáticas aún no lo confirmen, la permanencia parece un objetivo al alcance de la mano. Es posible que la logre sin sumar ningún punto más, y será inamovible con lograr una victoria en las siete jornadas que restan en el campeonato.

No obstante, Rubén Torrecilla no se mueve de su discurso: "Primero tenemos que mirar por los puntos para lograr la salvación y a partir de ahí, pelear por todo", comentó el entrenador del Hércules después de la sonrojante derrota de su equipo en Antequera. "Cuando tengamos la salvación matemática, a partir de ahí pelearemos por todo", afirmó también el extremeño en la previa del partido en suelo malagueño.

También Paco Peña, el secretario técnico blanquiazul, aseguró en su última rueda de prensa en el mes de febrero que el objetivo del Hércules en Primera RFEF es lograr la permanencia. Algo que llama la atención a los comentaristas de Deportes COPE en Alicante, que este martes se mostraron perplejos en la Tertulia Herculana. Especialmente, porque a estas alturas de campeonato no parece que el descenso sea una amenaza real para los alicantinos.

"No lo entiendo"

"¿Qué significa consolidarse en Primera RFEF? Es una milonga y yo no lo entiendo. En esta categoría, todo lo que no sea estar peleando por cosas interesantes yo no lo entiendo. Nadie te va a dar puntos para la temporada que viene por consolidarte este año", comentó el periodista de COPE en el tiempo de opinión en clave blanquiazul.