La curiosa historia de Olmedo y su padre antes del Yeclano - Hércules

La familia de Víctor Olmedo es herculana, pero el domingo serán del Yeclano. No les queda otra. El pequeño Víctor se ha ganado un sitio preferencial en La Constitución. Lanza los penaltis, las faltas y es un tipo querido por Yecla. Su participación en el equipo murciano la pasada temporada fue determinante para certificar un ascenso histórico del club a la Primera RFEF.

Olmedo ha pasado este jueves por Deportes COPE a tres días de que se dispute el partido entre el Yeclano y el Hércules. "No te voy a negar que cuando salió el calendario fue una de las primeras cosas que miré; será especial", reconoce el lateral derecho alicantino.

Su padre es el chófer del autobús del Hércules cada fin de semana. Acompaña al equipo cada vez que hay un desplazamiento y este domingo no será una excepción. "No se lo ha pedido libre, él quiere trabajar y llevar al Hércules al campo. Aunque espero que luego vaya con el Yeclano", ha bromeado Víctor Olmedo.

Nico Espinosa es como mi hermano pequeño. Volveremos a ser esos amigos de siempre, pero dentro del campo quiero ganar a toda costa" Víctor Olmedo Jugador del Yeclano

Otra de las anécdotas que el joven Olmedo ha compartido con los oyentes de COPE Alicante es su enorme amistad con el herculano Nico Espinosa. Víctor jugará como lateral derecho, mientras que Nico actuará en ataque por la banda izquierda. Son como hermanos después de compartir grandes vivencias en el Hércules, pero el domingo uno marcará al otro. "Es como mi hermano pequeño y estoy emocionado con enfrentarme a él por primera vez. Volveremos a ser esos amigos de siempre, pero dentro del campo iré a ganar a toda costa", recuerda Olmedo.

Muchos amigos y familiares le han pedido entradas para no perderse el encuentro. Ha tenido que conseguir unas veinte entradas, según comenta. Olmedo no ha podido pensar en qué pasaría si le mete un gol a su Hércules de siempre. "No creo que lo celebre. Han sido 12 años allí y un mínimo de respeto voy a tener", ha explicado el canterano blanquiazul, ahora en las filas del Yeclano.