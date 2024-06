Así vive Torrecilla sus primeras Hogueras: "La mascletà es una bomba como el Hércules"

El entrenador del Hércules está encantado de vivir desde dentro sus primeras Hogueras. Rubén Torrecilla ha pasado estos días festivos en Alicante y ha estado presente en las mascletàs de Luceros. También en el especial Mediodía COPE antes de regresar a Granada para terminar las vacaciones previas a la pretemporada blanquiazul.

"La mascletà es como el Hércules, es una bomba por la repercusión que tiene. Me encanta, es el tercer día que vengo consecutivo, es una gozada ver esto aquí cerca y vivirlo", admitió el entrenador extremeño este sábado en COPE Alicante. "El terremoto de la mascletà me encanta. Me lo habían contado pero no es igual que vivirlo en persona", añadió Torrecilla.

Sus deseos para San Juan

"En mi casa de Granada voy a hacer una hoguera con mi familia. Tengo pensado pedir algún deseo y del Hércules va a caer alguno seguro porque es mi profesión y mi vida. Vivo por y para el Hércules. Espero que el deseo para el año que viene se pueda cumplir igual que este se cumplió el del ascenso", confesó el entrenador blanquiazul.

Mientras tanto, la actividad en las oficinas del Rico Pérez irá recuperando la normalidad este martes después de las Hogueras. La plantilla sigue de vacaciones pero la Secretaría Técnica no pierde de vista la confección del equipo para la próxima temporada. Por el momento se han confirmado los fichajes del central Montoro y del mediapunta Aranda.