La afición del Hércules cree en el ascenso: ocho de cada diez confían en ir a Luceros

Ocho de cada diez herculanos se ven en Luceros celebrando el ascenso cuando termine esta temporada. Así se desprende de los resultados de la última encuesta publicada por COPE Alicante en 'X'. Un 62% de los oyentes cree que el Hércules será campeón, un 17% cree que el equipo logrará su pase a Primera RFEF en el play off y sólo un 21% cree que la temporada terminará en fracaso.









Con la ilusión desatada entre la afición por las tres victorias consecutivas del equipo de Torrecilla, este domingo se espera la mejor entrada de la temporada en el Rico Pérez para el partido ante la Penya Deportiva. El club ha lanzado una promoción de venta de localidades para los abonados y ha convocado a los herculanos para que reciban al equipo a su llegada al estadio blanquiazul a las 10 de la mañana. El Hércules espera que sean alrededor de 12.000 las butacas que se ocupen para la antepenúltima cita de la liga regular.

Lateral derecho

Mientras tanto, la plantilla regresó a los entrenamientos este miércoles en el campo de Fontcalent. Torrecilla ya sabe que no podrán jugar el domingo el lesionado Artiles y el sancionado Samu. No se esperan muchos cambios en el once del entrenador extremeño, aunque tendrá que solventar la papeleta en el lateral derecho por la primera ausencia de Vázquez esta temporada. Podrían jugar los dos laterales zurdos, uno en su posición natural y el otro a pierna cambiada. Candelas regresará a la convocatoria tras cumplir sanción y Retu mostró un buen nivel de juego el pasado domingo en Manresa.

