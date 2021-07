Sonia Castedo "He vivido 12 años de insultos,de humillaciones,condena social, para llegar donde hemos llegado"

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha manifestado este miércoles tras ser absuelta de todas las acusaciones por el caso Brugal relativo al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que le "han quitado muchas cosas a lo largo de estos doce años" que ha durado el proceso.



"Por una parte, tienes la sensación de decir: tienes que estar muy contenta y muy satisfecha porque he sido absuelta, pero, por otro lado, dices: para yo llegar a ser absuelta me han quitado muchas cosas a lo largo de estos doce años. Entonces es una sensación un tanto agridulce", ha comentado.



"Por delante de todo y de todos está mi familia, eso es obvio y no hace falta decirlo, pero había algo que a mí personalmente me tenía muy obsesionada. Yo gané en esta ciudad unas elecciones (mayo de 2011) con una mayoría absoluta abrumadora. A mí me votaron la izquierda, la derecha y el centro, por eso conseguí lo que conseguí" ha indicado.



Ha expuesto que su "gran problema era que no podía permitir" que los electores que confiaron en ella se sintieran defraudados o sintieran que había sido deshonesta en el trabajo que había realizado.



Castedo ha expresado que espera y desea que la sentencia del caso Brugal sobre el diseño del PGOU, dada a conocer hoy, "venga a demostrar que efectivamente" ella "nunca jamás" fue "deshonesta" en su "actuación como política". "Que lo que hice, lo hice correctamente", ha apostillado.



"La sentencia deja muy claro que ese plan no estaba hecho a la medida de nadie", ha subrayado la exalcaldesa, quien ha incidido en que era un plan general diseñado por los técnicos del ayuntamiento, "era un buen plan general para la ciudad de Alicante".



Ha lamentado que la capital alicantina no tenga en la actualidad ese plan general y que la ciudad siga "anclada en los años 80, porque el plan vigente es el de 1987". En su opinión, "alguien debería pagar" por ello.



"Y no seré yo quien ponga el nombre de alguien, pero alguien debe de pagar por haber dejado a esta ciudad sin un gran plan general, un correcto plan o un aceptable plan general, llamémosle como queramos llamarle", ha aseverado.



"Pero, sobre todo, un plan general legal y alguien ha impedido a esta ciudad tenerlo. Quien haya sido creo que esta ciudad debería preocuparse muy mucho de que pagara por ello y que alguien tiene que resarcir también a esta ciudad", ha recalcado Castedo.

"Pavón e IU deberían de devolver a los alicantinos todo el dinero que ha costado el Plan General porque Alicante por culpa de ellos no tienen un PGOU legal. Han intentado desde el primer momento utilizar políticamente las estructuras de poder como la Justicia para ganar lo que no habían podido ganar", ha afirmado Castedo.



"Porque a mí me han quitado la dignidad, pero a esta ciudad también", ha aseverado Castedo, quien ha añadido: "Con esta sentencia habrá mucha gente que ya se habrá quedado tranquila y, de alguna manera, dirá: ella no mentía, decía la verdad".



La exregidora ha expuesto que en la sentencia "no hay ninguna puñetera condena por el tráfico de influencias tan cacareado; no hay ninguna puñetera condena por la información privilegiada tan cacareada; no hay ninguna puñetera condena de ilegalidad sobre el plan general", solo "hay una condena por un cohecho impropio por un viaje a Creta que no tiene nada que ver".



Según Castedo, "el ayuntamiento ha sacado un comunicado hoy diciendo que se alegran de que se hayan acabo doce años de injusticia. Yo le digo al ayuntamiento que han acabado doce años de injusticia de los que ellos han formado parte en los últimos cinco años, porque yo tenía como acusación también al ayuntamiento".



"Y el ayuntamiento, gobernando el partido socialista, y el ayuntamiento, gobernando el PP, pedían cárcel para mí; unos por intereses políticos y otros por cobardía política y por cobardía personal", ha recalcado.



"A mí no me gustan ni los interesados ni los cobardes, porque yo puedo tener muchos defectos, pero a mí me parten la cara y me parto la cara por aquello en lo que creo", ha subrayado Castedo.