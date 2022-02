La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid dedica una exposición a La Ribot, coreógrafa, bailarina y artista de proyección mundial

La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid dedica a La Ribot, coreógrafa, bailarina y artista madrileña de proyección internacional, la exposición A escala humana, una de las muestras individuales más importantes sobre esta creadora, que incluye tanto su trabajo coreográfico como plástico. Podrá visitarse desde el 19 de febrero hasta el 3 de abril, con acceso gratuito tanto a la muestra como al amplio programa de piezas en vivo.

Laughing Hole performanceperformance LaBOLAWalk the ChairWalk the BastardsWalk the AuthorsDespliegueCuarto de OroROJOcuerpo operadorCuarto de OroOtra Narcisa





