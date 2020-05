Rosa Díez da un baño de realidad a Pablo Iglesias tras sus últimas amenazas a la Comunidad de Madrid

Rosa Díez ha querido responder en su cuenta de Twitter la petición del líder de Unidas Podemos al Gobierno Madrileño. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y responsable del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha solicitado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, que revise los menús de comida rápida que están ofreciendo durante esta crisis a los niños de las familias más vulnerables.

Iglesias amenaza Ayuso con retirar ayudas a la Comunidad de Madrid

En este sentido, Iglesias ha solicitado que se busque una alternativa más saludable a la que hasta ahora ha estado contratando el Ejecutivo madrileño para este colectivo social. En caso de que la alternativa no llegue o no sea considerada adecuada, Iglesias ha señalado que puede que su ministerio retire la ayuda económica al órgano autonómico para financiar esta prestación.

Esta decisión, que muchos han entendido como amenaza, no ha sentado nada bien a la fundadora de UPyD , Rosa Díez, que ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Este tío que se saltó la cuarentena para dar una rueda de prensa presumiendo de ser el jefe de los centros de mayores, que no hizo nada por mejorar su situación, que se niega a asumir su responsabilidad por los que han muerto bajo su tutela ¡amenaza! a la CCAA de Madrid . Qué asco dan”.

Este tío q se saltó la cuarentena para dar una rueda de prensa presumiendo de ser el jefe de los centros de mayores, q no hizo nada por mejorar su situación, q se niega a asumir su responsabilidad por los que han muerto bajo su tutela ¡amenaza! a la CCAA de Madrid. Qué asco dan. pic.twitter.com/kW4tRl4jAy — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 5, 2020

Esa cantidad, según han explicado fuentes de esta Vicepresidencia, la Consejería de Educación madrileña ha presentado una factura de 1.049.861 euros dedicado al pago de las comidas diarias que prepara Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, mientras que el resto ha sido derivado a los ayuntamientos de la región para el pago de cheques de comida o servicios de catering.

Como al ministerio, en principio, no le parece adecuada la calidad nutricional de esos menús, la semana pasada envió una carta a la Comunidad de Madrid solicitándole que justifique "la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado" de éstos y que en su caso estudie presentar otra opción.

De no hacerlo, "no podrán liberar la partida de dinero" que le corresponde a Madrid para financiar estas comidas, han señalado las mismas fuentes, que aseguran que la Comunidad de Madrid es la única que queda pendiente de recibir esta partida por no reunir las condiciones incluidas en este fondo.

A través de Políticas Sociales

Según explican fuentes del Ejecutivo regional, los menús los encargaron desde la consejería de Educación del Gobierno regional. Para su financiación, la consejería de Políticas Sociales se ofreció a colaborar con cargo a esos fondos que enviaba el Ministerio . Les remitió los menús que estaban facilitando y desde allí han respondido con este requerimiento sobre su calidad y adecuación.

hora, tras una puesta en común entre los responsables de Educación y de Políticas Sociales, se ha decidido que a través de ésta última consejería se contestará al Ministerio de Derechos Sociales "aportando los menús y sus valores nutricionales".

EFE/Emilio Naranjo

Desde que se pusieron en marcha, con el inicio del confinamiento, los menús para escolares con beca de comedor y cuyos padres cobran Renta Mínima de Integración, el Gobierno regional se ha encontrado con la oposición frontal de partidos de izquierda y organizaciones de nutricionistas que se quejan de la mala calidad de estos menús, que consideran comida basura y poco adecuada para formar parte de una dieta prolongada en el tiempo.

El Gobierno regional ha explicado que fue una solución de emergencia en un momento en que todas las demás opciones se cerraron, por la suspensión de los contratos con las empresas que proporcionan el catering a los colegios y el cierre de restaurantes, junto con la imposibilidad de las grandes superficies alimentarias de distribuir bolsas con productos no perecederos a los domicilios de los escolares becados.