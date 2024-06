El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro, coautor principal de un estudio que consolida un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer de pulmón

El Dr. Mariano Provencio, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, centro público de la Comunidad de Madrid, participa como autor sénior, junto con la Dra. Tina Tascone, del MD Anderson Cancer Center Houston, en un ensayo clínico en fase III cuyos resultados consolidan un cambio de paradigma en el abordaje y tratamiento del cáncer de pulmón en estadios iniciales e intermedios (II y III). El estudio se ha publicado en la revista científica de alto impacto 'The New England Journal of Medicine' (NEJM), de forma simultánea a su presentación en el Congreso Americano de Oncología Médica (ASCO).

