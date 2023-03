El Hospital de La Princesa organiza el II Simposio internacional sobre el síndrome de Down

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de La Princesa organiza el II Simposio Internacional del proyecto ICOD (Improving Cognition in Down Syndrome), que se celebrará el próximo 21 de marzo, Día Mundial del síndrome de Down. Este encuentro, liderado por el internista Diego Real de Asúa, tiene un doble objetivo; por un lado, aumentar el conocimiento acerca de las diversas estrategias de tratamiento para mejorar los déficits cognitivos en estas personas y, por otro, promover la participación de los adultos con síndrome de Down en iniciativas de investigación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando