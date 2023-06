El Hospital 12 de Octubre participa en un ensayo clínico internacional que demuestra que una pastilla detiene varios años la progresión de un tumor cerebral maligno

El Hospital 12 de Octubre participa en un ensayo clínico internacional que demuestra que un inhibidor denominado vorasidenib, que se administra vía oral, detiene varios años la progresión de un tipo de tumor cerebral maligno. Se trata del Glioma Difuso grado 2, con mutación del gen proteína IDH. La investigación, liderada por EEUU y en la que colaboran 77 centros y 10 países, ha sido publicada en la revista The New England Journal of Medicine y se acaba de presentar en la sesión plenaria del Congreso ASCO, el principal foro internacional de investigaciones científicas sobre cáncer.

