Un equipo multidisciplinar del Hospital 12 de Octubre consigue detectar las alteraciones genómicas tratables en cáncer de pulmón en tan solo 72 horas

Un equipo multidisciplinar del Hospital 12 de Octubre, centro público de la Comunidad de Madrid, ha conseguido detectar por primera vez alteraciones genómicas en cáncer de pulmón en tan solo 72 horas. El proceso de secuenciación masiva (NGS del inglés, Next Generation Sequencing) que es la técnica que se utiliza, actualmente se puede alargar varias semanas. En pacientes con cáncer de pulmón en estados avanzados, la reducción del tiempo para la emisión del informe molecular puede ser vital pues permite planificar tratamientos específicos contra su cáncer en tan solo tres días desde el comienzo del test y mejorar así su pronóstico. Este ha sido el objetivo del Proyecto UTOPIA, coliderado por el Dr. Fernando López–Ríos y las Dras. Esther Conde y Susana Hernández, y presentado en el 35 Congreso Europeo de Patología celebrado en Dublín.

proyecto UTOPIA,proyecto UTOPIA, Ultrafast Next Generation Sequencing: Universal Testing Of Patients with Infiltrating Adenocarcinomas of the Lung





