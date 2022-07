La Comunidad de Madrid llena de música clásica los jardines de la Fundación ORCAM con el III Festival Fuera de Red

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Fundación ORCAM) celebrará los próximos 14, 15 y 16 de julio del III Festival Fuera de Red: Atardeceres en los jardines de Hortaleza de la ciudad de Madrid.

El vuelo del moscardónSlavonic Dances op. 46, nº 1 y nº 7CarmenSuite nº 2 – HabaneraSuite nº 1 – Los toreadores)Peer Gynt: Suite nº 1, op. Morning, In The Hall Of The Mountain KingSelección de coros sacros11 Zigeunerlieder, op. 103Punto de habaneraDicen que en el PardoEl barberillo de LavapiésLa verbena de la Paloma – seguidillasViva Madrid –Don Manolito– enlace John Williams –Summon the Heroes–, George Gershwin –Porgy and Bess, A Symphonic Picture, y Leonard Bernstein –West Side Story, Symphonic Dances





